Der nächste Kampf ums Pittental

0:1 zum Auftakt: Die beiden Derbyrivalen sind im Schicksal vereint. Im direkten Duell haben Pitten und Bad Erlach etwas gut zumachen. „Das ist wie Rapid gegen Austria. Da brauche ich keinen extra motivieren“, blickt Pitten-Coach Dietmar Lueger voraus. Er muss verletzungsbedingt wohl auf Offensivmann Nikola Frljuzec verzichten. Im Herbst gewannen die Kurortler mit 3:1. „Das war für uns eigentlich eine perfekte Partie, aber auswärts wird es deutlich schwieriger“, mutmaßt Bad Erlach-Trainer Daniel Höfinger, der unter Lueger einst in Schwarzenbach kickte. Die Statistik gibt ihm recht. Die letzten vier Partien gingen jeweils an das Heimteam.

Der Zweiter fordert angeschlagene Aspanger

Auf Scheiblingkirchen KM II, das sich dank des 1:0-Sieges gegen Pitten vorerst auf Platz zwei katapultierte, wartet nach dem Pittental-Derby ein Bezirksduell. Die Holzinger-Elf muss nach Aspang: „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Pitten. Aspang agiert viel mit hohen Bällen. Das weiß man“, meint Spielertrainer Stefan Holzinger. Aspang-Coach Walter Weninger macht währenddessen die Personalsituation Sorgen. Gegen Berndorf (1:3) mussten nämlich Thomas Pichler und Martin Hubert angeschlagen raus. Dominik Riegler fehlt gesperrt. Dazu kommt eine Handvoll längerfristiger Ausfälle. „Wir sind schon noch konkurrenzfähig, glaub ich, aber es wird gegen Scheibling' sehr schwierig.“

Berndorf vor vermeintlicher Pflichtaufgabe

Tabellenführer Berndorf gastiert am Freitagabend in Weikersdorf. Der Aufsteiger verschaffte sich zuletzt im Abstiegskampf etwas Luft, hat nun sieben Punkte Vorsprung auf die gefährdete Zone. „Wir können jetzt ein bisschen entspannter in die nächsten Spiele gegen Berndorf und Scheiblingkirchen gehen“, atmet Weikersdorf-Obmann Maximilian Rottensteiner auf. Berndorf-Trainer Albin Kajtezovic ist darauf eingestellt, dass seine Mannschaft die Pflichtübung erledigt: „Es gibt Spieler, die sind Trainingslöwen. Meine Spieler wissen wann es drauf ankommt und können sich dann steigern“, soll der Vorsprung auf Scheiblingkirchen zumindest bei neun Punkten bleiben.

Direktes Duell im Tabellenkeller

Spannung pur gibt es währenddessen ganz hinten der Tabelle: Die Schlusslichter Felixdorf und Zöbern sind nach dem Fehlstart ins Frühjahr zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage könnte der Rückstand auf das rettende Ufer bereits auf bis zu fünf Punkte anwachsen. „Wir müssen einfach anfangen zu punkten“, bestätigt Felixdorf-Trainer Andreas Zöger nach der 2:3-Pleite gegen Weikersdorf. „Gegen Sollenau war es zu wenig, aber es hilft nichts. Es geht weiter, Kopf hoch. Es gibt noch zwölf Runden“, will Zöbern-Pendant David Blazanovic positiv bleiben.

Wiesmath will Revanche für 1:6

Wiesmath ist als Zwölfter derzeit gerade noch über dem Strich. Das 3:3 in Neunkirchen war ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kassierte der SKW erst in der Nachspielzeit den Ausgleich. Im ersten Heimspiel der Saison hat die Elf von Trainer Peggy Fleck einiges gutzumachen, denn im Herbst gab es von Grimmenstein eine 1:6-Ohrfeige. Die Dorner-Elf will an die Leistung von damals anschließen, erlitt zuletzt im Kampf um Platz zwei aber einen Rückschlag. Gegen Weissenbach (3:4) gab es die erste Heimpleite seit 17. April 2022.

Oberwaltersdorf „sicher nicht Favorit“

Am anderen Ende der 1. Klasse Süd-Landkarte empfängt Oberwaltersdorf am Freitagabend den Drittplatzierten Neunkirchen. „Wenn wir auf die Tabelle schauen, gehen wir sicher nicht als Favorit in dieses Spiel“, kommentiert Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak, der am vergangenen Wochenende mit einem etwas glücklichen 1:0-Sieg in Bad Erlach einen gelungenen Einstand auf der ASK-Trainerbank feierte. Neunkirchens Sektionsleiter Erich Baumgartner erwartet sich in Oberwaltersdorf „eine ganz schwierige Aufgabe.“

Das Match zweier Auftaktsieger

Einen erfolgreichen Start ins Frühjahr legten Weissenbach und Sollenau hin. Die Triestingtaler düpierten bei der Premiere von Coach Helmut Vogel überraschend Grimmenstein, während Sollenau mit dem 3:1 in Zöbern ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte. „Wir werden auch gegen Sollenau alles geben. Es wird eine enge Partie“, prophezeit Weissenbach-Obmann Raimund Horvath trotz eines klaren 5:1-Sieges im Herbst. Florent Thaci fehlt gesperrt. Lukas Döller, Lukas Turan, Karlo Olsak und Matthias Wollmann sind nicht bei hundert Prozent. Sollenau-Coach Cem Atan hat da aktuell mehr Optionen: „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr hart gearbeitet, jetzt können wir uns belohnen.“

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Wiesmath - Grimmenstein (Bauer), Oberwaltersdorf - Neunkirchen (Erdemir) Felixdorf - Zöbern (Ergin), Weikersdorf - Berndorf (Klestil).- Samstag, 16.30 Uhr: Pitten - Bad Erlach (Radenkovic), Weissenbach - Sollenau (Altindas).- Sonntag, 16.30 Uhr: Aspang - Scheiblingkirchen II (Hertelt).