Die halbe Liga kämpft weiter um den Klassenerhalt

Zwei Runden vor Schluss steckt die halbe Liga noch im Abstiegskampf. Die schlechtesten Karten hat Schlusslicht Felixdorf, das die Runde bereits am heutigen Mittwochabend gegen Pitten eröffnet. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvierten könnte sich die Zöger-Elf zumindest vorübergehend aus der Abstiegszone schießen. Mit einer Niederlage wäre der Abstieg zu 99 Prozent besiegelt.

Am Freitag will Bad Erlach seinen Negativtrend stoppen: Vier der letzten fünf Spiele gingen verloren. Die Abstiegszone ist nur mehr einen Punkt entfernt. Vor dem Spiel gegen den Tabellendritten Weissenbach sah sich der Vorstand zum Handeln gezwungen, trennte sich nach viereinhalb Jahren von Coach Daniel Höfinger. Für die letzten zwei Partien übernimmt der bisherige Co Markus Valenka. Er will wie 2019 und 2022 für ein Happy End sorgen. Vor vier Jahren blieben die Kurortler oben, weil Katzelsdorf in der Gebietsliga Schützenhilfe leistete. Im Vorjahr schossen sich die Erlacher mit einem 7:2 über Krumbach selbst zum Ligaverbleib. Ein Sieg gegen Weissenbach könnte theoretisch eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt besiegeln.

Derby für Zöbern, direktes Duell für Weikersdorf

Aber nur, wenn neben Felixdorf auch Zöbern und Weikersdof verlieren. Zöbern ist in den letzten Wochen im Aufwind, gewann die letzten drei Spiele und gab letzte Woche erstmals im Frühjahr die Rote Laterne ab. Die Blazanovic-Elf lebt und möchte seine Serie im Derby gegen Grimmenstein ausbauen. Die Dorner-Elf ist noch im Kampf um Platz drei. Am Donnerstag steht für die Grün-Weißen der Nachtrag der am Sonntag abgebrochenen Partie gegen Neunkirchen an, ehe Grimmenstein am Sonntag im Abstiegskampf zum Zünglein an der Waage werden könnte. Die letzten vier Spiele gegen Zöbern gingen allesamt verloren.

Bereits am Samstag wartet mit der Begegnung zwischen Weikersdorf und Aspang ein direktes Duell im Abstiegskampf. Weikersdorf steht noch etwas mehr unter Druck. Mit einem Dreier würde der Aufsteiger aber mit Aspang nach Punkten gleichziehen und nach dem Unentschieden im Herbst gleichzeitig auch den direkten Vergleich für sich entscheiden, heißt Aspang in der Tabelle überholen. Bei den Gästen ist das Selbstvertrauen nach den letzten Runden überschaubar: Kein Sieg in den letzten sieben Spielen. Das kostete Coach Walter Weninger den Job. Karl Mayrhofer soll als Interimscoach den Klassenerhalt endgültig fixieren. Mit einem Sieg über Weikersdorf wäre dieser geschafft.

Matchbälle für Sollenau und Wiesmath

Auch Sollenau hat nach dem jüngsten 5:1-Triumph über Bad Erlach richtig gute Karten. Die Zebras halten bei 29 Zähler, zwei mehr als Weikersdorf, das derzeit als Drittletzter absteigen müsste. Theoretisch könnte schon ein X in Neunkirchen zum Ligaverbleib reichen. In der Praxis wäre ein Sieg jedenfalls ein riesiger Schritt. Bei Gegner Neunkirchen wird Kapitän Fabio Lechner in der Schlussphase verabschiedet. Der Mittelfeldspieler, der fast die komplette Saison mit einer Knieverletzung verpasste, beendet seine Karriere mit einem Kurzauftritt.

Wiesmath hat einen Matchball auf den Klassenerhalt. Ein Punkt gegen Scheiblingkirchen KM II würde der Fleck-Elf schon reichen. Kurios: Mit zwei Siegen könnte Wiesmath in der Endtabelle sogar noch bis auf Rang drei nach oben schießen. Das einzige Spiel dieser Runde, bei dem es nicht um den Klassenerhalt geht, ist das letzte Heimspiel von Meister Berndorf, der es zu Hause mit Oberwaltersdorf zu tun bekommt. Der ASK fixierte zuletzt mit einem dramatischen 4:3-Sieg gegen Felixdorf den Klassenerhalt, rangiert nun auf Platz fünf und kann auch noch die Podestplätze anvisieren.

Mittwoch, 20.00 Uhr: Felixdorf - Pitten.

Donnerstag, 17.30 Uhr: Grimmenstein - Neunkirchen.

Freitag, 19.30 Uhr: Wiesmath - ScheiblingkirchenII, Bad Erlach - Weissenbach.

Samstag, 17.30 Uhr: Neunkirchen - Sollenau, Weikersdorf - Aspang, Berndorf - Oberwaltersdorf.

Sonntag, 17.30 Uhr:Grimmenstein - Zöbern.