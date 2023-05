Ein Dutzend gegen den Abstieg

Der Abstiegskampf steht in der 21. Runde im Blickpunkt. Bis auf die Top-Zwei Berndorf und Scheiblingkirchen KM II darf sich noch keiner sicher fühlen. Mittendrin im Abstiegskampf ist der Vorletzte Felixdorf und der Tabellen-Zwölfte Sollenau. Die beiden Lokalrivalen treffen am Freitagabend im Derby aufeinander. Entscheidung fällt noch keine, aber moralisch ist die Partie auch im Hinblick auf die Schlussphase der Saison extrem wichtig. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe, es werden Kleinigkeiten wie Kampfgeist, aber auch Glück entscheidend sein“, glaubt Felixdorf-Trainer Andreas Zöger. „Die Felixdorfer sind im Winter am Markt all-in gegangen, sie punkten in der Rückrunde konstant. Wer mehr kämpft, wird das Spiel gewinnen“, stimmt Sollenaus Spielertrainer Cem Atan zu.

Blazanovic kehrt an den Ort seines größten Erfolgs zurück

Um den Klassenerhalt geht es auch bei der Begegnung zwischen Bad Erlach und Zöbern. Mit Gäste-Coach David Blazanovic kehrt der ehemalige Bad Erlacher Meistertrainer in den Kurort zurück. Zöbern fehlen zumindest fünf Punkte auf das rettende Ufer. „„Wir brauchen ein bisschen einen Lauf. Wir werden nicht aufgeben, werden auch in Erlach alles dafür tun, dass wir drei Punkte holen“, verspricht Blazanovic. Bad Erlach ist nach vier sieglosen Spielen auch wieder im Abstiegsstrudel. Der Vorsprung auf den Drittletzten, der am Saisonende eventuell auch den Gang in die 2. Klasse antreten muss, beträgt nur mehr drei Zähler.

Wiesmath will nach Dämpfer wieder in die Spur

Wiesmath blieb zu Beginn der Rückrunde sechsmal ungeschlagen. Dann kam am vergangenen Freitag Angstgegner Pitten und die erste Niederlage im Jahr 2023. Der Blick geht in erster Linie nach hinten, Sollenau ist nur mehr einen Punkt zurück. Mit einem Sieg in Aspang könnten die Wiesmather aber auch bis auf drei Punkte an die Weninger-Elf heranrücken, die aktuell noch auf Rang sechs liegt. Gegen Wiesmath tun sich die Blau-Weißen zumeist schwer. Vor dem 2:1-Sieg im Herbst gab es gegen die Fleck-Elf vier Pleiten in Folge.

Interims-Duo übernimmt im Finish Weikersdorf

Abstiegssorgen plagen nach dem jüngsten 1:3 gegen Sollenau auch Weikersdorf wieder. Das Trainer-Duo Andreas Wahl und Gregor Zehrer zog daraufhin die Reißleine. Sportchef Wolfgang Fangl und Kapitän Matthias Stögmüller werden in den letzten sechs Runden alles versuchen, um den Aufsteiger in der Liga zu halten. Die Mission startet just mit dem Spiel gegen den Tabellendritten Weissenbach. Im Hinspiel feierte Weikersdorf gegen die Triestingtaler nicht nur einen 3:0-Sieg, den höchsten der gesamten Spielzeit, sondern leitete damit auch ein starkes Herbstfinish ein: Zehn Punkte in sechs Spielen, wiederholt Weikersdorf den Punkteschnitt, ist der Klassenerhalt sicher.

Nicht in akuter Gefahr, aber Vorsicht ist geboten

Pitten und Oberwaltersdorf haben eine komfortablere Ausgangslage für das letzte Saisonviertel. Pitten schoss sich mit einem 4:2 gegen Wiesmath sogar auf Platz vier, während Oberwaltersdorf mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen einen Fünf-Punkte-Polster auf Platz zwölf wahrte. Pitten hat sieben Zähler Guthaben. Eine längere Schwächephase ist aber auch für diese beiden Teams nicht drinnen. Eine Krise durchlebt derzeit Neunkirchen. Mit fünf Niederlagen in Folge wurde der Zweite der Hinrunde schon auf Rang sieben durchgereicht. Jetzt gastiert die Rosskogler-Elf beim besten Heim- und zweitbesten Frühjahresteam Scheiblingkirchen. Ein Ende der Negativserie wäre also eine Überraschung.

Berndorf spielt um den ersten Matchball

Berndorf ist hingegen schon auf der Abschiedstour durch die 1. Klasse Süd, aber nicht Richtung 2. Klasse, sondern Richtung Gebietsliga. Zehn Punkte Vorsprung gibt die Kajtezovic-Elf in den letzten sechs Spielen nicht mehr her. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenfünften Grimmenstein hätten die Kruppstädter kommende Woche fix den ersten Matchball auf den Titelgewinn. Mit Grimmenstein gibt es noch eine offene Rechnung. Im Herbst fügten die Grün-Weißen Berndorf die erste Niederlage nach knapp drei Jahren zu.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach - Zöbern (Dajic), Felixdorf - Sollenau (Govedarevic).

Samstag, 16:30 Uhr:Scheiblingkirchen II - Neunkirchen (Ginda) 17 Uhr: Berndorf - Grimmenstein (Braha) 18 Uhr: Weikersdorf - Weissenbach (Busch), Aspang - Wiesmath (Koch).- Sonntag, 16.30 Uhr: Pitten - Oberwaltersdorf (Baston-Ciobanu).