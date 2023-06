Fernduelle um Platz drei und im Kampf um die Top Fünf

Im Fokus der letzten Runde steht der Abstiegskampf für die Teams, die bereits gerettet sind, geht es im Fernduell um Platz drei beziehungsweise fünf. Scheiblingkirchen KM II ist mit Respektabstand auf Meister Berndorf und komfortablen Guthaben auf den Dritten Weissenbach fix auf Rang drei. Gegner Oberwaltersdorf könnte mit einem Sieg gegen die Pittentaler noch auf Rang fünf aufrücken. Das wäre versöhnlich. Bei einer Niederlage und Pech würde am Ende nur Platz neun stehen. Nebst geht es für Oberwaltersdorf auch darum die eigene Punktemarke aus dem Herbst in der Rückrunde zu übertreffen. In der Hinrunde sammelte der ASK 18 Zähler. Im Frühjahr sind es bisher 16.

Wer hat sonst noch Chancen auf die Top Fünf? Die besten Karten hat freilich Grimmenstein, das am letzten Spieltag nach Sollenau muss. Die Zebras haben nach dem 1:6 im Herbst noch eine Rechnung offen. Theoretisch könnten sie mit einem 6:0-Sieg und perfekten Ergebnissen auf den anderen Plätzen sogar auch noch auf Rang fünf vorrücken, obwohl sie erst am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt fixierten - verrückt. Für Cem Atan ist es übrigens die letzte Partie als Sollenau-Trainer. Der Ex-Profi hört mit Saisonende auf.

Vogel trifft auf seinen Ex-Verein

Neunkirchen, interessanterweise die schlechteste Mannschaft im Frühjahr, könnte im Falle eines Grimmensteiner Patzers auch noch auf Rang fünf aufrücken. Dafür bräuchte es aber zumindest einen Punkt in Weissenbach. Das Match birgt eine gewisse Brisanz. Im Herbst saß Weissenbach-Coach Helmut Vogel immerhin noch auf der Gegenseite auf der Trainerbank. Interessant ist das Spiel auch, weil es für die Triestingtaler wiederum um Platz drei geht. Mit einem Sieg ist die Vogel-Elf fix Dritter. Bei einem Remis oder einer Niederlage braucht es Schützenhilfe ...

...und zwar von Lokalrivalen und Aufsteiger Berndorf, das seine Abschiedstour durch die 1. Klasse Süd beim Viertplatzierten Pitten beenden, dem einzigen Team, das Weissenbach theoretisch noch gefährlich werden könnte.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Oberwaltersdorf - Scheiblingkirchen II, Wiesmath - Bad Erlach.

Samstag, 17.30 Uhr: Aspang - Felixdorf, Pitten - Berndorf, Zöbern - Weikersdorf, Sollenau - Grimmenstein, Weissenbach - Neunkirchen.