Gegen den Abstieg und gegen den Leader

Werbung

Mit zwei Siegen startete Tabellenführer Berndorf ins Frühjahr, baute damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf elf Punkte aus. Die 1. Klasse Süd ist für den Aufsteiger nur eine Durchlaufstation. Es ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis der Meistertitel sicher ist. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Kruppstädter den Vorletzten Felixdorf. Die Zöger-Elf feierte im Abstiegskampf zuletzt einen glücklichen, aber extrem wichtigen 2:1-Sieg gegen Zöbern. Gegen Berndorf wäre jeder Punkt Bonus, Trainer Andreas Zöger stellt aber auch klar: „Wir fahren sicher nicht hin und sagen wir verlieren sowieso. Wir wollen schon etwas mitnehmen.“ Berndorf-Pendant Albin Kajtezovic stellt sich auf die nächste Abwehrschlacht eines Gegners ein: „Wir bereiten uns darauf vor, dass gegen uns alle sehr tief stehen. Wir müssen auch lernen damit umzugehen.“

Es dreht sich um den langen Ball

Der lange Ball wird beim Duell zwischen Bad Erlach und Aspang eine Rolle spielen - bei Aspang traditionell, bei Bad Erlach neuestens als Plan B, funktionierte gegen Pitten schon richtig gut. Trotzdem steht bei den Kurortler die spielerische Linie weiterhin im Vordergrund. Am Aspanger Zugang findet Bad Erlach-Coach Daniel Höfinger aber absolut nichts Verwerfliches: „Das ist ein legitimes Mittel und das machen sie auch richtig gut. Im Gegenteil: Es ist bewunderenswert, was sie aus ihren Möglichkeiten machen“, stehen die als Abstiegskandidat gestarteten Aspanger aktuell auf Platz vier. Aspang-Coach Walter Weninger beobachtete den Gegner zuletzt beim 3:1-Sieg in Pitten: „Dabei ist mir schon etwas aufgefallen, mal schauen, ob wir das ausnutzen können“, lässt sich der Coach nicht zu tief in die Karten blicken. Die Personalsituation bei den Gästen entspannt sich leicht. Weiter Rätselraten herrscht um Jaroslav Prekop: „Das erste MR war nicht aussgaekräftig, er muss ein zweites machen. Von einer Matchfitness ist er weit weg“, seufzt Weninger.

Das dritte Derby soll den ersten Sieg bringen

Nach zwei Derbypleiten gegen Scheiblingkrichen KM II und Bad Erlach wartet auf Pitten der nächste Lokalrivale. Neunkirchen schoss sich mit einem 3:1 in Oberwaltersdorf zurück auf den zweiten Platz, will Pitten im Kampf um den zweiten Rang weiter mitmischen, ist verlieren verboten. Im Falle einer Niederlage würde der Rückstand schon auf neun Zähler anwachsen. „Die Leistung gegen Bad Erlach war sehr enttäuschend. Das haben wir diese Woche aufgearbeitet. Gegen Neunkirchen wird es aber nicht leichter“, weiß Coach Dietmar Lueger, der weiter auf Zehner Nikola Frljuzec verzichten muss. Ihn plagen Wadenprobleme. Özkan Yücel fehlt wegen der fünften Gelben Karte. Neunkirchen holte im Frühjahr zwar schon vier Punkte, dennoch meint Coach Manfred Rosskogler: „Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen uns von Training zu Training steigern und die Fehler minimieren.“ Der Respekt vor Pitten ist groß, das bestätigt Sportchef Erich Baumgartner: „Das ist eine ganz gute Mannschaft. Jeder Ausgang ist möglich.“

Doppelte Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Gleichzeitig trifft ein paar Kilometer weiter Scheiblingkirchen KM II auf Weikersdorf. Die Pittentaler kassierten zuletzt nach einer 645-minütigen Torsperre gegen Aspang zwei Gegentreffer. Gegen Weikersdorf will Spielertrainer Stefan Holzinger zurück in die Erfolgsspur: „Wir freuen uns auf die Partie. Da treffen wir auf viele bekannte Gesichter. Im Herbst haben wir uns nach zwei Niederlagen gegen sie den ersten Sieg erkämpft, hoffentlich können wir jetzt nach einer Niederlage wieder eine entsprechende Reaktion zeigen.“ Eine besondere Partie ist es auch für das Weikersdorfer Trainer-Duo Andreas Wahl und Greogor Zehrer, beide coachten in der Vergangenheit im Pittentalstadion, kehren nun an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Bei den Gästen steht hinter Patrick Hönigsperger ein Fragezeichen, der Offensivspieler zog sich beim 1:3 gegen Berndorf eine Knöchelverletzung zu.

Zöbern muss zum Punkten beginnen

Weikersdorf hat mit 16 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Im Gegensatz zu Zöbern: Das Schlusslicht verlor zuletzt das Kellerduell mit Felixdorf mit 1:2. Die Zöberner waren danach sauer auf Schiedsrichter Ramazan Ergin, der einige strittige Entscheidungen zu ungunsten von Zöbern traf. Der Blick geht mittlerweile aber wieder nach vorne. Am Samstag kommt Weissenbach ins Austadion. Die Triestingtaler entledigten sich mit einem perfekten Start ins Frühjahr jeglicher Abstiegssorge, können befreit drauf los spielen, während Zöbern schon zum Punkten verdammt ist, aktuell fehlen fünf Zähler auf das rettende Ufer. Weissenbach muss auf Kapitän Björn Pölleritzer verzichten, der Außenverteidiger sitzt seine Gelbsperre ab.

Das Bezirksduell der Gegensätze

Pölleritzer ist nicht der einzige Captain, der in dieser Runde gesperrt zuschauen muss, auch Sollenaus Matthias Winkler erwischt es. Seine Zebras absolvieren eine Schnittpartie gegen Wiesmath. Der Zwölfte empfängt den Zwölften. Der Sieger kann sich vorerst Richtung hinteres Mittelfeld orientieren. Der Verlierer rutscht noch tiefer in die Abstiegszone. Die Bilanz der beiden Bezirksrivalen ist relativ ausgeglichen. Wiesmath gewann fünf der bisherigen neun Aufeinandertreffen. Der letzte Sieg an der Südbahn ist allerdings fast fünf Jahre her. In dieser Saison könnten Sollenau und Wiesmath, was die Spielanlage anbetrifft nicht unterschiedlicher sein. Wenn Sollenau beteiligt war, fielen nur 41 Tore. Der niedrigiste Wert der gesamten Liga, während Wiesmaths Partien mit 69 Treffern die eingebaute Torgarantie haben.

Neun Tage nach K.O. wieder am Platz?

Am Sonntag prallen zum Abschluss der Oster-Runde Grimmenstein und Oberwaltersdorf aufeinander. Die Hausherren verloren sowohl gegen Weissenbach als auch gegen Wiesmath. Die Ergebnisse gerieten am vergangenen Freitag aber in den Hintergrund, als Goalie Dominik Peinsipp nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler von der Rettung abtransportiert werden musste. Im Krankenhaus gab es Entwarnung: „Nur“ eine Gehirnerschütterung. Peinsipps Einsatz gegen Oberwaltersdorf ist möglich, aber nicht fix. Die Gäste verloren gegen Neunkirchen als bessere Mannschaft mit 1:3. „Wir müssen die Eigenfehler abstellen“, weiß Coach Thomas Flassak wo es anzusetzen gilt.