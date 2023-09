Kann Pitten die Tabellenführung ausbauen?

Brisantes Badener Derby

Das Badener Derby könnte spannender kaum sein: Der Sieger behält die Tabellenspitze im Blick, der Verlierer wird ins Mittelfeld der Liga abrutschen. Die Oberwaltersdorfer um Coach Thomas Flassak konnten sich nach zwei Niederlagen am Stück zuletzt aufrappeln und Wiesmath die erste Saisonniederlage zufügen. Die Gäste aus Enzesfeld wollen am Freitagabend in Oberwaltersdorf jedoch auch etwas mitnehmen, und dieser Anspruch des Aufsteigers ist nicht hochmütig formuliert: Die Özkan-Elf musste erst in einem Saisonspiel als Verlierer vom Platz, demontierte vor einer Woche Lanzenkirchen mit 7:0 und hat die zweitstärkste Offensive der Liga. „Es wird ganz schwierig für uns, aber wir wollen auch hier punkten“, lautet die Ansage von Enzesfeld-Coach Sezer Özkan.

Der Erfolgslauf geht weiter?

Von Rang Vier auf Rang Eins an einem Spieltag - so schnell kann's gehen, in diesem Fall schossen sich die Pittner um Coach Manuel Felber durch den 3:0-Kantersieg in Aspang und den Patzern der Konkurrenz an die Tabellenspitze. Die Pittner haben derzeit ohnehin einen Lauf: Alle drei letzten Spiele gewann die Felber-Elf, Torjäger Ondrej Skorec ist auch in dieser Saison erfolgshungrig und rangiert in der Torschützenliste mit sechs Treffern auf Platz Zwei. Die Pittner haben dazu die wenigsten Gegentore erhalten, die Gäste aus Sollenau die wenigsten Tore erzielt. Eine klare Rollenverteilung also auf dem Papier am Samstagnachmittag, doch die Statistik sagt, dass die Pittner mit Vorsicht gewappnet sein sollten: Keines der letzten acht Duelle konnten sie gegen die Zebras gewinnen.

Angriff unter neuem Trainer

Die Misere der Aspanger soll in Lanzenkirchen am Sonntagnachmittag endlich ein Ende nehmen. Dem Spiel bei den Veilchen geht eine Rochade voraus: Nach Gesprächen zwischen Obmann Karl Polzer und Coach Zsolt Nagy wurde beschlossen, dass Nagy aufgrund der Niederlagenserie sein Amt niederlegt. Für ihn übernimmt Co-Trainer Fred Danter, der erpicht ist, bei den ersatzgeschwächten Violetten den Premierenzähler einzufahren: „Es wird ein 50:50-Spiel, eine knappe Partie, in der wir natürlich was mitnehmen wollen.“ Die Chancen für die Aspanger könnten schlechter stehen - Lanzenkirchen muss auch diese Woche auf mindestens fünf Stammspieler verzichten. Das letzte Aufeinandertreffen in der Liga liegt übrigens sechs Jahre zurück, damals siegten die Lanzenkirchner mit 4:0.

Weitere Spiele

Freitag, 19:30 Uhr: Trumau - Wiesmath; Zöbern - Scheiblingkirchen II.

Samstag, 16 Uhr: Neunkirchen - Zillingdorf.

Sonntag, 16 Uhr: Grimmenstein - Weissenbach.