Kräftemessen der Titelaspiranten zum Auftakt der neuen Saison

Oberwaltersdorf wird von den Trainern sogar als Meisterfavorit Nummer eins gesehen, doch Coach Thomas Flassak möchte eher tiefstapeln: „Die Vorbereitung war super, aber es gab auch noch Luft nach oben. Eine Top-5-Platzierung wollen wir.“ Ungenauer festlegen will sich Pitten-Trainer Manuel Felber, der betont, dass er wie im Vorjahr, an eine sehr ausgeglichene Saison glaubt. Ausgeglichen waren auch die letzten Aufeinandertreffen von Oberwaltersdorf und Pitten: In den letzten fünf Duellen siegte zweimal Oberwaltersdorf, zweimal gab es keinen Sieger, zuletzt gewann Pitten mit 5:1. Spannung ist in diesem richtungsweisenden Kräftemessen zweier Großkaliber der Liga also garantiert - und möglicherweise lässt sich schon ein Schatten vorauswerfen, welches Team sich am Saisonende eher die Meisterkrone aufsetzt.

Kampf der Aufsteiger

Welches Team nimmt den Schwung aus der 2. Klasse besser mit in die neue Liga und hat bessere Karten für den Ligaverbleib? Um diese Frage geht beim Samstagabend-Match zwischen den Aufsteigern Enzesfeld und Zillingdorf. Während sich die Truppe von Sezer Özkan mit den beiden Mittelfeldassen Tomislav Rakita und Milan Milojevic verstärkte, rüstete Zillingdorf den Angriff mit Simon Barwitzius auf - nach einer Roten Karte gegen Lanzenkirchen im Meistercup fehlt dieser jedoch. Enzesfeld-Coach Sezer Özkan meint, dass die Reise für sein Team eine ins Ungewisse wird, hat aber eine Ansage parat: „Im ersten Spiel gegen Zillingdorf wollen wir unbedingt einen Sieg, vor allem, weil wir Heimvorteil haben.“ Möchte man anhand der letzten Partien der zwei Mannschaften durch die Glaskugel blicken, wird man nicht schlauer - beide siegten zweimal gegeneinander.

Titelkandidat gegen Fast-Absteiger

Weissenbach gegen Aspang lautet eine weitere Samstagabend-Partie. Während viele Trainerkollegen den Club von Trainer Helmut Vogel als zweitstärkstes Team einschätzen, kommt mit Aspang eine Mannschaft nach Weissenbach, die den Ligaerhalt erst am letzten Spieltag fixieren konnte. Ein weiterer Gegensatz: Während Weissenbach Transferknaller wie Ione Cabrera verkünden konnte, blieb es in Aspang unter Neo-Coach Zsolt Nagy eher ruhig. Trotzdem möchte Weissenbach-Trainer Helmut Vogel vor dem Spiel den Ball flach halten: „Wir brauchen dieses Jahr einen guten Start. Ich glaube aber, dass der Auftakt gegen Aspang schwierig für uns wird.“

Spiel der Gegensätze

Zwei Teams mit zwei komplett konträren Saisonenden. Zöbern konnte durch fünf Siege in Folge am Schluss noch die Liga halten, dafür rutschte Grimmenstein nach einer starken Hinrunde als zweitschwächstes Team der Frühjahrshälfte noch ins Mittelfeld der Liga ab. Die eklatante Defensivschwäche von Grimmenstein glich Coach Bernd Dorner durch drei neue Verteidiger aus, sein Wunsch ist klar: „Ich hoffe, dass wir dieses Jahr verletzungsfrei bleiben können, um länger auf einem höheren Niveau spielen zu können.“ In allen letzten fünf Aufeinandertreffen ging Zöbern als Sieger vom Platz, Favorit ist für Zöbern-Trainer Patrick Spitzer beim einzigen Sonntagsmatch das Heimteam: „Wenn man beide Vorbereitungen und die Transferzeit analysiert, wird Grimmenstein der Favorit sein, auch wenn wir zuletzt nie verloren haben. Es wird ein ganz harter Brocken, auf den ich mich aber freue.“

Alle Spiele im Überblick

Freitag, 19:30 Uhr: Oberwaltersdorf - Pitten (F. Schuster), Wiesmath - Scheiblingkirchen II (N. Kazanci).

Samstag, 17:30 Uhr: Enzesfeld - Zillingdorf (E. Kaya), Lanzenkirchen - Sollenau (E. Karner), Trumau - Neunkirchen (C. Linder), Weissenbach - Aspang (C. Mayrhofer).

Sonntag, 17:30 Uhr: Grimmenstein - Zöbern (M. Köse).