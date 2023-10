Neunkirchen will mit erstem Heimsieg Abstiegsgespenst vertreiben

Die Goger-Elf befindet sich aktuell in einem Formtief, seit sechs Spieltagen warten die Bezirkshauptstädter auf einen Dreier. Das Abstiegsgespenst spukt über Neunkirchen, das nur auf Platz zwölf rangiert. Die Trainerfrage stellt sich jedoch „auf keinen Fall“, wie Sportlicher Leiter Erich Baumgartner meint. Im Heimspiel gegen Enzesfeld wäre ein Sieg eminent wichtig, die Chancen darauf könnten höher sein - bedenkt man, dass Neunkirchen zuhause in dieser Saison kein einziges Mal gewinnen konnte und mit Enzesfeld der Tabellensechste gastiert. Die Favoritenrolle attestiert Baumgartner den Gästen, auf einen Erfolg seiner Schwarz-Weißen hofft er dennoch: „Der Sieg wäre aufgrund der Tabellensituation sehr wichtig, wir hoffen auf einen ersten Heimsieg. Enzesfeld ist allerdings Favorit, ein schwer bespielbarer Gegner, wir werden schauen, dass wir das Beste daraus machen.“

Gipfeltreffen in Pitten

Ein hochkarätigeres Duell hätte sich der Fußballgott gegen Ende der Herbstsaison nicht ausdenken können. Tabellenzweiter Pitten trifft am Samstagnachmittag zuhause auf den Ligaanführer Wiesmath, die beste Offensive rittert mit der besten Defensive um Tabellenrang eins. Ein auf dem Papier ausgeglichenes Duell wirkt durch die jüngste Vergangenheit einseitig gezeichnet - seit sechs Spielen konnten die Gelb-Blauen Pitten nicht mehr in die Schranken weisen, der letzte Dreier der Wiesmather datiert von 2018. „Auch wenn wir in der Vorsaison zweimal gewonnen haben, wird es ein Duell auf Augenhöhe, das durch die bessere Defensive und Tagesverfassung entschieden wird“, ist sich Pitten-Kapitän Patrik Wagner vor dem Kracher sicher, dass Kleinigkeiten ausschlaggebend werden.

Kampf um den Anschluss

Die Grünen schwimmen wieder auf einer Erfolgswelle. Vor zwei Wochen stellte die Dorner-Elf einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis, besiegte Enzesfeld in einem umkämpften Match mit 2:1. Auch gegen Sorgenkind Lanzenkirchen konnte sich Grimmenstein mit 3:1 durchsetzen, diese Woche kommt mit Oberwaltersdorf am Sonntagnachmittag ein schwerer Brocken in die Heimat von Goalgetter Thomas Aulabauer, der die Torschützenliste mit 13 Treffern anführt. Sowohl für Titelaspirant Oberwaltersdorf als auch für die Grünen wird es eine richtungsweisende Partie - dem Sieger glückt der Anschluss an die Erstplatzierten, wer den Kürzeren zieht, muss sich mit dem Ligamittelfeld abfinden. Die Platzierung nach dem Spiel ist Grimmenstein-Coach Bernd Dorner gleichgültig: „Die Tabellensituation interessiert uns vorerst nicht, wir wollen dieses Spiel gewinnen, nur um das geht es. Gegen Oberwaltersdorf sind es immer knappe Spiele, ich denke der Gegner, weiß, dass es in Grimmenstein ungemütlich werden kann, wenn wir unsere Energie am Platz lassen.“

Weitere Spiele

Samstag, 15 Uhr: Sollenau - Weissenbach (Karner), Trumau - Aspang (Wilhalm).

Sonntag, 15 Uhr: Zillingdorf - Scheiblingkirchen II (Uguz); 15:30 Uhr: Zöbern - Lanzenkirchen (Akcay).