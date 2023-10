Oberwaltersdorf nimmt Kurs auf Top drei auf

Eindeutiger könnte die Favoritenrolle kaum ausfallen. Oberwaltersdorf befindet sich aktuell in einem Höhenflug, die Flassak-Elf siegte zuletzt dreimal am Stück. Ausgerechnet Tabellenschlusslicht Aspang, das sich sogar im Kellerduell gegen Sollenau mit 1:2 geschlagen geben musste, gastiert am Freitagabend am Oberwaltersdorfer Sportplatz. Im Mai deklassierten die Hausherren Aspang mit 5:1, im Herbst der Vorsaison errang die Danter-Elf immerhin ein 2:2. Oberwaltersdorf-Trainer Thomas Flassak stuft sein Team zwar als Favoriten ein, ist jedoch mit Vorsicht gewappnet: „Wir sind Vierter, sie Letzter. Umso schwieriger und herausfordernder sind solche Spiele oft. Der Gegner hat nichts zu verlieren und wird alles mitnehmen, was er angeboten bekommt. Wir spielen natürlich voll auf Angriff und wollen die drei Punkte.“

Beiden fehlte zuletzt das Glück

Gebietsliga-Absteiger Trumau wartet seit dem sensationellen 3:0-Auswärtssieg in Weissenbach auf ein weiteres Erfolgserlebnis. In den letzten beiden Runden ging die Banovits-Elf leer aus, doch bei den Veilchen aus Lanzenkirchen blüht derzeit nichts. Die Violetten, bei denen seit dieser Woche Michael Rottensteiner das Ruder an der Seitenlinie herumreißen soll, konnten seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewinnen. Die beiden Kontrahenten kennen sich de facto gar nicht, in der Datenbank ist kein direktes Aufeinandertreffen in den letzten Jahren vermerkt. Trumau-Coach Christian Banovits möchte endlich wieder punkten: „Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen, aber es wird ein Duell auf Augenhöhe. Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel, das für beide wichtig ist. Wir schauen, wohin die Reise geht.“

Zweites Orientierungsspiel für Grimmenstein

Ein schwieriges Programm für Grimmenstein, das nicht leichter wird: Die Grünen um Coach Bernd Dorner konnten nach der sensationellen Tabellenführung an Spieltag fünf gegen Scheiblingkirchen, Weissenbach und Wiesmath nur einen Zähler eintüten. Mit Aufsteiger Enzesfeld kommt der Senkrechtstarter der Ersten Klasse Süd nach Grimmenstein, der vor sechs Tagen Trumau furios mit 4:1 schlug und bereits 14 Punkte auf dem Konto hat. Für beide wird es auf alle Fälle ein Orientierungsspiel - der Gewinner wird oben dran bleiben, der Verlierer rutscht endgültig ins Ligamittelfeld ab. „Wir wissen, das wir daheim stark sind, gegen jeden gewinnen können und zuhause Favorit sind. Das müssen wir jedoch durch harte Arbeit bestätigen, dann haben wir eine Chance zu gewinnen“, will Dorner seinen Jungs alles abverlangen.

Weitere Spiele

Samstag, 15:30 Uhr: Neunkirchen - Weissenbach (Kazanci); Sollenau - Zillingdorf (Pleininger).

Sonntag, 15:30 Uhr: Pitten - Scheiblingkirchen II (Borucki); 16 Uhr: Zöbern - Wiesmath (Braha).