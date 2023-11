Wiesmath hat den Winterthron vor Augen

Was vor einem Jahr utopisch schien, könnte nach einem starken Frühjahr und einer noch beeindruckenderen Herbstsaison Realität werden. Wiesmath gastiert am Sonntagnachmittag in Zillingdorf und könnte sich mit einem Dreier die Winterkrone aufsetzen. Zillingdorf rangiert zwar nur auf Platz elf, punktete jedoch vor heimischer Kulisse deutlich öfter als in der Ferne. Außerdem tat sich Wiesmath gegen die Liganeulinge diese Saison schwer: „Der Herbstmeister zählt für mich nicht viel, aber wir haben dieses Jahr 49 Punkte geholt und wollen ein sensationelles Jahr gut abschließen. Wir haben noch keinen Aufsteiger besiegt, es wird ein schwerer Kampf gegen Zillingdorf“, ist Wiesmath-Trainer Peggy Fleck mit Vorsicht gewappnet. Das letzte Aufeinandertreffer der beiden Clubs liegt übrigens sieben Jahre zurück, damals siegte Zillingdorf mit 2:1.

Lokalduell mit verkehrten Vorzeichen

Vor drei Wochen hätte im Duell zwischen Pitten und Lanzenkirchen wohl jeder auf die Felber-Elf getippt. Pitten nahm zwei Wochen auf dem Thron Platz, ehe in den letzten drei Matches nur ein Punkt erbeutet werden konnte. Die Violetten um Neo-Coach Michael Rottensteiner konnten an Spieltag zwölf immerhin den ersten Sieg seit zehn Wochen einfahren. Die aktuelle Formkurve spricht also für Lanzenkirchen, trotzdem muss man aufgrund der Tabellensituation ganz klar die Hausherren favorisieren. Bei der 1:3-Niederlage in Enzesfeld monierte Pitten-Coach Manuel Felber, seine Jungs seien nicht zu 100 Prozent fokussiert gewesen. Am Samstagnachmittag möchte er ein anderes Bild zeichnen können: „Es ist Derbytime, ich möchte eine Reaktion meiner Spieler sehen, das wir präsenter sind in einigen Situation“, gab es wohl unter der Woche einiges zu besprechen.

Derby zum Abschluss

Seit Fred Danter in Aspang übernommen hat, geht die Reise des Tabellenletzten bergauf. Zwei Siege, darunter ein Überraschungserfolg diese Woche in Scheiblingkirchen, konnten eingetütet werden. Aspang hat zwar immer noch die rote Laterne in der Hand, könnte sie jedoch mit einem Sieg diese Woche an Lanzenkirchen oder Neunkirchen abgeben. Die Aufgabe dafür könnte jedoch leichter sein - mit Grimmenstein wartet ein harter Brocken, der mit 22 Punkten sogar noch im Rennen um die Top drei ist. Die Grünen um Coach Bernd Dorner wollen eine beherzte Hinrunde vor Heimkulisse im Derby romantisch beenden. „Aspang ist ein Team, das nie aufgibt. Es ist ein Derby, das wir unbedingt gewinnen wollen. Wir haben die Möglichkeit, mit drei Punkten eine super Ausgangssituation für die Rückrunde zu schaffen“, erwartet Dorner vollsten Einsatz seiner Jungs.

Weitere Spiele

Freitag, 19 Uhr: Scheiblingkirchen II - Weissenbach (Köroglu).

Samstag, 14 Uhr: Neunkirchen - Oberwaltersdorf (Dajic), Sollenau - Enzesfeld (Altindas); 15:30 Uhr: Zöbern - Trumau (Schuster).