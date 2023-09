Wiesmath will weiter weiße Weste

Drei Spiele, drei Siege. Wiesmath ist das einzige Team der 1. Klasse Süd, das noch die weiße Weste an hat. Nun versucht Aufsteiger Enzesfeld der Fleck-Elf eben diese auszuziehen. Der BSV startete mit einem furiosen 5:1 in die Saison, luchste Scheiblingkirchen ein Remis ab und unterlag Titelaspirant Weissenbach (0:1) nur knapp. Die Partie in der Buckligen Welt wird nun richtungsweisend. Kann Enzesfeld vorerst im oberen Tabellendrittel mitmischen oder nicht?

Aspang findet sich wiederum vom Start weg im Abstiegskampf. Die Blau-Weißen hatten zuletzt Wiesmath am Rande einer Niederlage, verspielten aber eine 2:0- und 4:2-Führung. Am Ende kassierte die Nagy-Elf die dritte Pleite im dritten Spiel. Nun kommt Neunkirchen. Die Bezirkshauptstädter starteten mit vier Punkten semi-gut in die Saison.

Einen ersten Rückschlag hatte zuletzt Pitten zu verdauen, das trotz numerischer Überzahl Grimmenstein im Derby unterlag. Am Samstag kommt nun Zöbern zur SVg. „Das waren immer enge und gute Spiele“, erwartet Zöbern-Sportchef Toni Metzner ein Spiel auf Augenhöhe. Das gelbe U-Boot aus der Buckligen Welt feierte saisonübergreifend sieben Siege in Serie, ehe der Lauf letzten Sonntag riss, es gegen Neunkirchen nur ein X gab.

Oberwaltersdorf und Grimmenstein sinnen auf Revanche

Apropos Unentschieden: Scheiblingkirchens Landesliga-Fohlen sind in dieser Saison der König der Punkteteilung - bisher gab es für die Mannschaft von Stefan Holzinger keinen Sieg und nur eine Niederlage. Nun gibt es im Pittentalstadion am Samstag ein Top-Spiel. Titelfavorit Oberwaltersdorf ist zu Gast. Und die Flassak-Elf hat aus der vergangenen Saison noch eine Scharte gutzumachen. Am letzten Spieltag geriet Oberwaltersdorf gegen Scheiblingkirchen nämlich mit 1:7 unter die Räder.

Genauso schlimm erwischte es Grimmenstein gegen Sollenau. Die Dorner-Elf unterlag den Zebras im Juni diesen Jahres mit 0:6 - im Herbst gab es noch einen 6:1-Sieg. Tore sind bei diesem Duell also scheinbar garantiert. Der Druck liegt aufseiten der Sollenauer, die in dieser Spielzeit noch nicht anschrieben. Grimmenstein ist mit sechs Punkten absolut im Plansoll.

Liganeulinge wollen die Bilanz weiter aufpolieren

Auch bei der Partie zwischen Weissenbach und Lanzenkirchen ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Hausherren wollen um den Titel mitspielen, während Lanzenkirchen noch ein wenig braucht, um seine Position in der 1. Klasse zu finden. Mit vier Punkten schaffte der Aufsteiger aber ein solides Fundament, erkämpfte zuletzt trotz 80-minütiger Unterzahl ein Remis gegen Scheiblingkirchen KM II.

Ein Duell zweier Liganeulinge steht am Sonntag in Zillingdorf an. Der 2. Klasse Steinfeld-Meister empfängt Gebietsliga-Absteiger Trumau. Beide Teams halten nach den ersten drei Runden bei drei Zählern - eine noch ausbaufähige Bilanz. Beide trafen bereits in der Vorbereitung aufeinander. Damals gab es eine Punkteteilung.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Aspang – Neunkirchen (Snopek), Wiesmath – Enzesfeld/H. (Görgülü).

Samstag, 16.30 Uhr: Scheiblingkirchen KM II – Oberwaltersdorf (Dajic), Pitten – Zöbern (Koc), Weissenbach – Lanzenkirchen (Schönleitner), Sollenau – Grimmenstein (Barmaksiz).

Sonntag, 16.30 Uhr: Zillingdorf – Trumau (Bauer).