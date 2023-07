Ein neues Trainerteam für Aspang: Zsolt Nagy, der aus Landesligazeiten den Verein kennt, wird gemeinsam mit Fred Danter an der Seitenlinie stehen. Während mit Aldin Dizdarevic nur ein Spieler die Mannschaft verlässt, gibt es nur eine Vollzugsmeldung. Michael Schratt hat zuletzt in Breitenau in der Landesliga Erfahrung gesammelt und kehrt zu seinem Heimatverein zurück.