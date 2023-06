Aspang und Walter Weninger gehen getrennte Wege

Seit sieben Spielen wartet Aspang auf einen Sieg. Die Abstiegszone rückt immer näher. Nur noch drei Punkte beträgt das Guthaben auf Rang zwölf. Nach dem schwachen Auftritt gegen Schlusslicht Zöbern (0:3) sah sich der Verein zum Handeln gezwungen. Walter Weninger ist nicht mehr Trainer. „Wir sind mit dem Trainer zusammengesessen und haben die Situation besprochen. Dabei haben wir gemeinsam entschieden, dass es für den SC Aspang das Beste ist, jetzt einen neuen Input zu setzen“, gibt Obmann-Stv. Karl Polzer Einblick.

Weninger bestätigt ein einvernehmliche Trennung, ist niemandem böse. „Wir haben den Sack nie zugemacht. Die Leistung gegen Zöbern war vor allem von der Körpersprache nicht gut. Ich habe mich auch selber hinterfragt, anscheinend komme ich bei der Mannschaft nicht so an mit meinen Hinweisen“, grübelt der Ex-Coach: „Ich habe mir selbst gedacht, dass es ganz schwierig ist in den letzten Spielen zu punkten. Und dann bin ich einfach nicht mehr der Richtige. Vielleicht hilft eine neue Ansprache.“

Doppeltes Deja-vu

Trainerwechsel kurz vor dem Saisonende haben in Aspang eine gewisse Tradition. In der Vorsaison übernahm Weninger drei Spiele vor Schluss von Hans Hafenscherr. 2007 sprang Karl Mayrhofer in der Gebietsliga für die letzten sechs Runden ein. Beide Male stand am Ende der Ligaverbleib. Nun ist es erneut Mayrhofer, der die Mission Klassenerhalt bewerkstelligen soll. „Ich bin schon lange im Verein verwurzelt, habe mich deshalb gerne bereit erklärt, das für die letzten beiden Runden zu machen. Wir wollen die letzten zwei Runden noch einmal ordentlich Gas geben“, gibt der Interimscoach die Devise vor. Zur Dauerlösung wird Mayrhofer aber fix nicht: „Ich trainiere die U15, wir sind gerade Meister im OPO geworden und spielen nächste Saison Landesliga. Da geht sich KM-Trainer auf Dauer nicht aus.“