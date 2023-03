Der Underdog will wieder zubeißen

Aspang war die positive Überraschung der Hinrunde. Der Abstiegskandidat hat den Klassenerhalt als Halbzeit-Sechster so gut wie in der Tasche. Die Frage, die sich im Frühjahr stellt? War die starke Halbsaison der Weninger-Elf eine einmalige Sache oder können die Blau-Weißen den Aufwärtstrend der bestätigen? Aspang vertraut jedenfalls dem Team aus der Hinrunde. Aldin Dizdarevic ersetzt Lubomir Ulrich positionsgetreu. Dazu kommt mit Felix Gansauge ein junger Spieler aus der Scheiblingkirchner Talenteschmiede.

Der ultimative Test zum Auftakt

Die Testspielsaison verlief im Großen und Ganzen solide, gegen die Titelkandidaten der 2. Klasse Wechsel Hochneukirchen (5:5) und Lanzenkirchen (0:2) konnten die Aspanger allerdings nicht gewinnen. Wo Martin Hubert und Co tatsächlich stehen, wird bereits in der ersten Runde aufgedeckt. Da muss der SCA nämlich zum überlegenen Tabellenführer nach Berndorf. Da wären Punkte ohnehin Bonus. Trainer Walter Weninger blickt folgendermaßen auf das anstehende Frühjahr: "Die Zielsetzung ist ganz klar, dass wir uns so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern. Die Erwartungshaltung ist die Weiterentwicklung der Mannschaft und ein einstelliger Tabellenplatz."

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Süd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden