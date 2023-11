Die letzten Spiele geben Schlusslicht Aspang Hoffnung

Die Richtung stimmt — unter Neo-Coach Fred Danter konnte Tabellenschlusslicht Aspang in den letzten vier Spielen immerhin sieben Punkte mitnehmen. Auf ein überraschendes 2:1 bei den Scheibling'-Fohlen folgte ein 1:1 im Derby gegen Grimmenstein.

„Wir können mit dem Punkt zufrieden sein, wir waren in der zweiten Halbzeit zum Glück offensiv besser als erste. Es war ein faires Ergebnis für beide Seiten“, schildert Michael Schratt, der den Ausgleich beisteuerte. Der Flügelflitzer, der im Sommer von Breitenau zu seinem Heimatverein zurückkehrte, hätte das Niveau der 1. Klasse Süd schwächer eingeschätzt: „So schwer habe ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Die 2. Landesliga war spielerisch extrem stark, aber hier hat auch jeder Legionäre, die vorne und im Mittelfeld das ganze Spiel machen“, meint Schratt. Der 21-jährige, der vor Saisonbeginn mit einem Platz im Ligamittelfeld gerechnet habe, war trotzdem das Flaggschiff in einer stürmischen Herbstsaison, netzte immerhin sechsmal. „Ich möchte der Mannschaft gerne helfen, mein Ziel als Angreifer ist es natürlich auch, Tore zu schießen“, schmunzelt Schratt.

Die Stimmung im Team sei trotz der zwischenzeitlichen Misere immer top gewesen, zwei Adaptierungen sollen im Winter eingeübt werden: „Wir haben am Anfang ein 4-2-3-1 gespielt und waren hinten zu offen, mit dem 4-4-2 waren wir hinten stabiler, aber vorne ging wenig. Wir wollen deshalb ein neues System einstudieren und das Pressing, das für das junge Team daweil noch schwierig durchzuziehen war, verbessern“, hofft Schratt auf harte Trainingseinheiten.

Vor drei Wochen kündigte Mannschaftskollege Stefan Lemberger an, im Frühjahr sicherlich kein Problem mehr mit dem Klassenerhalt zu haben. Schreitet der Linksaußen auf der gleichen Linie in die Offensive? „Die Stimmung ist positiv, der Trainer zuversichtlich gestimmt. Ich glaube fest daran, dass wir die Liga halten“, so Schratt.