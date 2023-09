Keine Punkte, keine Zweifel

Das Punktekonto der Aspanger bleibt weiterhin leer. Die Nagy-Elf war in Enzesfeld erneut knapp dran, kassierte zum dritten Mal in Folge den entscheidenden Gegentreffer erst in den letzten Minute.

Aufgrund der knappen Niederlagen zuletzt sieht Obmann Karl Polzer keinen Grund, dem Trainer etwas anzulasten: „Jedes Spiel außer gegen Weissenbach war auf Messers Schneide, es ist kein Thema, dass Zsolt nicht Trainer bleibt“, meint Polzer. Zwei Gründe zeichnet der Vereinsvorstand für die Misere seines Clubs verantwortlich: „Zum einen machen wir eklatante Eigenfehler, durch die wir die Führungen nicht über die Zeit bringen, zum anderen fehlt uns einfach das Glück, wir sind immer knapp dran.“

Fragezeichen bei Spielglück und der harten Arbeit

In die gleiche Kerbe schlägt auch Coach Nagy: „Die spielerische Qualität ist da, das Glück fehlt. Drei der bisherigen Gegner haben uns nach dem Spiel Komplimente ausgesprochen und gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dran bleiben sollen“, zeigt sich Nagy optimistisch.

Weniger euphorisch stimmt Nagy der Fakt, dass trotzdem weiterhin kein Punkt zu Buche steht. Es sei seine Aufgabe als Trainer einen Umschwung zu bewirken: „Irgendwann kann man nicht mehr damit argumentieren, dass wir einfach kein Glück haben. Wenn die Punkte bald nicht kommen, kann ich auch damit rechnen und es verstehen, wenn der Vorstand etwas ändern möchte“. Nagy berichtet außerdem, dass Polzer stets beim Training dabei sei und ihn die Entwicklung der Spieler zufrieden stelle.

Der erste Punktgewinn wird jedenfalls diese Woche nicht einfacher: Pitten gastiert als Tabellendritter am Freitagabend in Aspang...