Verpatzter Saisonstart für Neunkirchner Bezirksduo

Vizemeister Scheiblingkirchen II hätte sich die drei ersten Runden sicherlich anders vorgestellt. Die beste Abwehr der Vorsaison kassierte am ersten Spieltag in Wiesmath ein 2:4, es folgten zwei 1:1 gegen die beiden Aufsteiger Enzesfeld und Lanzenkirchen. Der Kader blieb ziemlich gleich, die meisten Trainer zählten die Scheibling-Fohlen zu den Titelanwärtern. Worin sieht der Coach die Gründe für die Durststrecke?

„Wir haben uns verjüngt, ein paar Spieler sind in die Kampfmannschaft aufgestiegen. Wir haben teilweise neue Spieler, die erst 15, 16 oder 17 Jahre alt sind und wussten intern, dass der Titel nur schwer möglich sein wird“, zeigt sich Spielertrainer Stefan Holzinger unbeeindruckt, nicht an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen zu können. Trotzdem hat Holzinger gute Hoffnungen, was die Zukunft betrifft: „Wir können jeden schlagen und brauchen uns vor niemandem fürchten. Auch gegen Oberwaltersdorf wollen wir, wie im Frühjahr bereits, gewinnen“, so Holzinger.

Aspang muss trotz Flaute „weiter hart arbeiten“

Bei der Nagy-Elf hingegen war vor Saisonstart klar, dass das oberste Ziel der Ligaverbleib ist. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, der Abstiegskampf könnte für Aspang hart werden. Nach einer desaströsen 0:3-Niederlage zum Auftakt in Weissenbach unterlagen die Aspanger zuletzt Zöbern und Wiesmath denkbar knapp. Grund für Trainer Zsolt Nagy, an seine Jungs zu glauben und nach vorne zu blicken: „Die Leistung war von Woche zu Woche besser, wird werden weiter hart arbeiten, und dann wird sich das auszahlen. Mit drei Punkten nächste Woche können wir gleich wieder ein paar Plätze aufsteigen.“

Im Juni konnte sich Aspang am letzten Spieltag ans sichere Ufer zittern, der Klassenerhalt wird groß geschrieben, Nagy möchte diesbezüglich keine Prognosen stellen: „Die Saison wird im Frühjahr entschieden, wir haben zwar den Start verpasst, aber noch genug Zeit. Jeder kann jeden schlagen in einer extrem ausgeglichenen Liga.“