Von den Flitterwochen zum Klassenerhalt

Erst am Samstagvormittag setzte die Maschine in Wien-Schwechat auf. Aspang-Kapitän Stefan Lemberger kehrte mit seiner Viktoria aus den Flitterwochen heim. „Eigentlich war ausgemacht, dass er in dieser Saison nicht mehr spielt, aber ich habe ihn gebraucht“, überredete Interimstrainer Karl Mayrhofer „Lemmy“ dazu, dass er im entscheidenden Spiel gegen Felixdorf noch einmal mithilft.

So ging es kurz nach Hause, Fußballschuhe holen und ab auf den Sportplatz. Dort kam Lemberger eine tragende Rolle zu. Beim Stand von 0:1 war Aspang in der Blitztabelle abgestiegen: Elfer, Lemberger schnappte sich die Kugel und verwandelte.

Es blieb beim 1:1. Der Kapitän schoss seine Aspanger also zum Klassenerhalt. Das freute auch Daniel Tometschek. Ihn holte Mayrhofer nicht aus den Flitterwochen, aber aus der Fußballpension. Der Routinier kam in Minute 79, zuletzt spielte Tometschek im April 2022.