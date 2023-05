Albins bunte Meistersocken

Boom, Bam, Boom — steht auf den gelben Socken die Albin Kajtezovic am Samstag in Sollenau trug. „Das sind spezielle Socken, meine Glückssocken“, erzählt der Meistertrainer: „Die hat mir Beni Iancu geschenkt, die hängen normal bei mir zu Hause in einem Fotorahmen an der Wand, erst wenn es kurz davor ist, dass wir Meister werden, ziehe ich sie an.“

„Again“: Berndorf hat es schon wieder getan

Vor einem Jahr hatte Kajtezovic die Socken beim Titelgewinn in der 2. Klasse Triestingtal an, nun wieder. Nach Schlusspfiff bekam Kajtezovic ein graues Shirt — vorne stand Meister 1. Klasse Süd 2022/23 und am Rücken einfach das englische Wort „Again“. Darunter unterschrieben alle Spieler. Das wirkte wie ein Abschiedsgeschenk. Kajtezovic verneint: „Ich hatte Angebote von höherklassigen Vereinen, aber ich will mit dieser Mannschaft in der Gebietsliga weitermachen.“

Der Titel ist der Lohn der harten Arbeit. „Wir haben am 9. Jänner mit der Vorbereitung begonnen. Da waren alle anderen Mannschaften noch irgendwo. Dieser Erfolg unterstreicht einfach alles.“