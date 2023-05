Beim Feiern ist Berndorf Champions League

Die Arbeitgeber der Berndorfer Spieler hatten am Montag wohl nicht viel mit den Meisterkickern anzufangen. Im Feiern haben die Berndorfer spätestens nach dem Triestingtal-Titel schon viel Erfahrung, am Samstag kam die nächste Meisterparty dazu. „Ich freue mich irrsinnig für die Mannschaft, das Trainerteam und den gesamten Verein. So richtig realisieren wird man es dann in den nächsten Tagen und Wochen können, was wir als Team dieses Jahr geleistet haben“, jubelt Markus Wurglitsch.

Party dauerte bis Sonntagnachmittag

Der gibt auch Einblicke, wie die Mannschaft den Titel gefeiert hat. „Wir haben am Platz in Sollenau schon ordentlich Gas gegeben und sind dann weiter in ein Gasthaus gefahren, dort dürfte ich auch meine Stimmbänder verloren haben“, lachte Wurglitsch, „ wie wir gefeiert haben, das ist schwer zu schlagen und eines ist fix: In der 3. Halbzeit sind wir Champions League. Die gesamte Truppe hat dann noch einen Abstecher auf ein Feuerwehrfest gemacht am Sonntag um 13 Uhr waren immer noch einige unterwegs. Wie oft wird man schon Meister?“