Berndorf holt Manuel Lagler nach Hause

Ein Hernsteiner Junge kehrt heim: Manuel Lagler schnürt kommende Saison seine Fußballschuhe wieder dort, wo alles begann, beim SC Berndorf. Der Stürmer begann in der Kruppstadt im Alter von sechs Jahren mit dem Kicken. Über Rapid, Wiener Neustadt (jeweils Nachwuchs) so wie die Landesligisten Bad Vöslau und Ortmann findet er mit 26 nun den Weg zurück. „Lagi ist fix. Einer der Neuzugänge, auf die ich mich schon sehr freue“, lässt sich Berndorf-Coach Albin Kajtezovic bei den weiteren Transfers nicht in die Karten blicken.