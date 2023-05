Berndorf ist Meister

Als Schiedsrichter Alen Viljusic abpfiff, brachen alle Dämme. Berndorf fixierte dank des 2:1-Sieges bei Sollenau den zweiten Meistertitel in Folge, marschiert von der 2. Klasse Triestingtal in die Gebietsliga durch. Marco Michetschläger leerte einen Kübel Wasser über den Kopf von Trainer Albin Kajtezovic. Keeper Ömer Ilhan lief mit einem Rauchtopf über das Spielfeld. Sekt wurde verspritzt. Mit einem blauen Haarspray färbten sich die Spieler selbst die Haare und in ein Plastikmikrofon schrien Markus Wurglitsch Schlagworte wie „Championes, Championes, ole, ole, ole“ und „nie mehr wieder 1. Klasse“.

Werbung