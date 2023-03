Berndorf marschiert der Gebietsliga entgegen

Der ein oder andere gratulierte Berndorf schon nach der Hinrunde zum Meistertitel. Zu dominant trat der Aufsteiger auf, zu groß ist das Guthaben von neun Punkten, als das etwas anbrennen könnte. Die Glückwünsche nimmt Berndorf-Coach Albin Kajtezovic selbstredend noch nicht an. Aber: "Die Zielsetzung hat sich im Vergleich zum Beginn der Saison verändert. Wir wollen die Meisterschaft holen", sieht der Ex-Profi seine Berndorfer in der kommenden Spielzeit in der Gebietsliga: "Wir wollen im Frühjahr dort anschließen, wo wir aufgehört haben. Wir wollen Spiele dominieren und gewinnen."

Ilhan bekommt die Chance als Einser

Dafür verstärkten sich die Kruppstädter mit Sasa Serdar, Kaan Özülkü, Erbek Gürses und Andreas Schott (der wohl verletzt ausfällt). Einser Jörg Zagler entschied sich vor wenigen Tagen, nach einem intensiven Gespräch mit dem Trainerteam, für eine Karrierepause. Er möchte sich auf seine mentale Gesundheit und seinen neuen Beruf fokussieren. Damit rückt der bisherige Back-up Ömer Ilhan zur Nummer eins auf. "Wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Er hat in der Vorbereitung auch sehr solide Leistungen gezeigt", so Kajtezovic. Apropos Vorbereitung: Die Testspielresultate waren lange Zeit etwas durchwachsen, oft hatte Berndorf kranke oder angeschlagene Spieler zu verzeichnen. Doch zum Saisonstart gegen Aspang am Samstag sollte Kajtezovic beinahe aus dem Vollen schöpfen können.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Süd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden