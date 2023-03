Über Nacht zur Nummer eins

Die Chance kam unerwartet, doch nun ist Ömer Ilhan in einer neuen Situation, nämlich in der als Nummer eins. „Durch die Karrierepause von Jörg Zagler hat sich für mich eine Türe geöffnet. Darauf habe ich bereits lange gewartet“, gibt Ilhan zu, der bisher „nur“ bei Admira Wiener Neustadt und Günselsdorf Stammkraft war. Damals ging es um die hinteren Plätze in der 2. Klasse.

In Berndorf ist er eine Etage weiter oben, mitten im Titelkampf – ein Sprung in der Laufbahn. „Das sind natürlich große Unterschiede. Wir wollen jede Partie gewinnen. Bei so einer Mannschaft hat man als Tormann eine große Verantwortung zu tragen.“

Beim Frühjahresauftakt gegen Aspang (3:1) war auf den neuen Einser Verlass. Erst in der Nachspielzeit musste Ilhan hinter sich greifen: „Das ärgert mich ein bisschen, aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben.“

Ich möchte beweisen, dass ich zu weit aus mehr fähig bin, als nur auf der Bank zu sitzen. Ömer Ilhan, Berndorf-Tormann

Die Zielsetzung für das weitere Frühjahr ist klar. Ilhan will mit seinem Stammverein den zweiten Meistertitel holen, aber diesmal nicht als Back-up, sondern als Einser: „Was sich an erster Stelle geändert hat, ist meine Einstellung gegenüber dem Training. Ich investiere mehr Zeit, weil ich beweisen möchte, dass ich zu weit aus mehr fähig bin, als nur auf der Bank zu sitzen.“ Durch eine starke Rückrunde will Ilhan auch zu einer ernsthaften Option als langfristige Nummer eins werden.

Einen Ratgeber hat er in Trainer und früheren 2. Liga-Goalie Albin Kajtezovic gefunden: „Er erklärt mir vieles, zeigt mir, was ich richtig machen kann. Ich versuche, seine Tipps auf dem Platz umzusetzen. Hin und wieder trainiert er mich auch, wenn es die Zeit zulässt.“