Vorfajs goldener Doppelpack

Es ist wohl der wichtigste Doppelpack, den Fitim Vorfaj in seinem Leben je erzielt hat. Mit seinen zwei Toren schoss der Stürmer die Berndorfer nicht nur zum 2:1-Sieg über Sollenau, sondern auch zum Meistertitel. „Es freut mich umso mehr bei so einem Match, wo es um den Titel geht, zwei Tore zu machen“, grinste der 29-Jährige und ergänzt, „diese geile Mannschaft hat sich den Titel einfach verdient nach so einer starken Saison. Wir sind alle zusammen einfach eine Einheit wo jeder für jeden alles gibt und das zeichnet uns aus.“

Berndorf ist eine große Familie

Der Umstand, dass nach dem Meistertitel in der 2. Klasse Triestingtal nun sofort der Aufstieg in die Gebietsliga gelang, streicht auch Vorfaj hervor. „Man sieht einfach das sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt, mit eingeschlossen natürlich dem Trainerteam. Wir sind schon echt zu einer großen Familie zusammen gewachsen und nicht zu vergessen der Support von unseren Fans die uns Woche für Woche egal ob daheim oder Auswärts unterstützen“, schwärmte Vorfaj über die Unterstützung.