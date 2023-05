Ein Derby im Zeichen des Abstiegs

Der Abstiegskampf verschärfte sich am Wochenende erneut: Während Sollenau nach zwei sieglosen Partien am Stück wieder einen wichtigen Dreier gegen Weikersdorf einfahren konnte, riss bei Felixdorf die Siegesserie nach drei Erfolgen hintereinander, unterlag Grimmenstein mit 0:1 durch ein Eckballtor in letzter Minute. Ausgerechnet an diesem Wochenende treffen die beiden Lokalrivalen, die mit 21 Punkten (Felixdorf) und 22 Punkten (Sollenau) auf den Rängen 12 und 13 direkt in der Abstiegszone sind, aufeinander.

„Es wird ein Duell auf Augenhöhe, es werden Kleinigkeiten wie Kampfgeist, aber auch Glück entscheidend sein“, ist sich Felixdorf-Coach Andreas Zöger vor dem Heimspiel sicher. Ähnlich betrachtet die Situation Sollenau-Trainer Cem Atan nach dem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Weikersdorf: „Die Felixdorfer sind im Winter am Markt all-in gegangen, sie punkten in der Rückrunde konstant. Wer mehr kämpft, wird das Spiel gewinnen“, freut sich Trainer Atan auf die zweite Ausgabe des Derbys in dieser Saison.

Herz von Felixdorf-Goalie schlägt für beide Clubs

Ein Mann mit Sollenauer Vergangenheit ist Hannes Wenninger, der überraschend seit mehreren Wochen bei den Felixdorfern als eigentlicher Tormann-Trainer wieder aktiv zwischen den Pfosten steht: „Ich bin in Sollenau geboren, habe aber in Felixdorf zum Kicken begonnen. Einsergoalie Mike Riegler war beruflich viel unterwegs, durch seine fehlende Trainingszeit bin ich dann nach Absprache mit ihm und dem Coach ins Tor gegangen“, erklärt Wenninger die Rochade.

Wegen dem Motto „Never change a winning team“ machte Riegler weiterhin Platz für ihn, der Einsatz diese Woche ist fraglich: „Das müssen wir noch besprechen“, meint Wenninger.

Im Hinblick auf das Saison-Finish hat der ehemalige Landesliga-Keeper einen Wunsch: „Ich hoffe natürlich, dass beide oben bleiben, da beide Mannschaften in der Liga seit 1998 nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Mein Gefühl sagt mir aber leider, dass es einen treffen wird.“