Felixdorf steht als erster Absteiger fest

Auf den steilen Aufstieg folgt der tiefe Fall: Felixdorf ist nach fünf Jahren zurück in der 2. Klasse. Der Abstieg ist nach der 0:2-Niederlage gegen Pitten für die Zöger-Elf unvermeidbar. 2018 waren die Felixdorfer noch Meister in der 2. Klasse Steinfeld geworden. Das Jahr danach folgte der Durchmarsch in die Gebietsliga. In den beiden Corona-Abbruchjahren hätte Felixdorf gute Chancen gehabt die Gebietsliga zu halten. Im Vorjahr stiegen die Blau-Weißen sang- und klanglos ab. Jetzt folgt in der vorletzten Runde der zweite Abstieg en suite.

Dass Felixdorf gar keine Chance mehr hat die Liga zu halten, ist erst auf den zweiten Blick erkennbar. In der Gebietsliga steht Trumau mittlerweile als dritter Absteiger neben Guntramsdorf und Kaltenleutgeben fest. Die Auswirkung auf die 1. Klasse Süd: Es gibt definitiv drei Absteiger. Felixdorf könnte zwar noch punktegleich mit den aktuell Elftplatzierten Bad Erlachern durch das Ziel gehen und hätte auch den direkten Vergleich gewonnen, aber...

Die Abstiegs-Konstellation im Detail

...Elfter kann Felixdorf dennoch nicht mehr werden, weil in der letzten Runde Zöbern und Weikersdorf gegeneinander spielen. Und somit bleibt zumindest eines der beiden Teams, auch wenn beide in der vorletzten Runde verlieren, definitv vor Felixdorf. Bei einem Remis gegen Zöbern würde Weikersdorf, wie Felixdorf (im Falle eines Sieges gegen Aspang) und Bad Erlach (im Falle zweier Niederlagen) auf 28 Punkte kommen. Im Dreiervergleich hat Felixdorf aber die schlechteste Bilanz: Weikersdorf (7 Punkte), Bad Erlach (5), Felixdorf (4). Felixdorf wäre als 13. abgestiegen. Im Falle eines Zöberner Sieges könnte Felixdorf noch Zwölfter werden, aber auch das reicht diese Saison eben nicht für den Ligaverbleib.