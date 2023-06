Felixdorf verzichtet auf Einspruch und holt drei Neue

Nachdem die Klasseneinteilung für die Saison 2023/24 bekannt wurde, überlegte Felixdorf Einspruch einzulegen. Zum Hintergrund: Eigentlich ist Felixdorf als Wiener Neustädter Bezirksverein ein Fall für die 2. Klasse Steinfeld, anders als die Badener Bezirksvereine Pottendorf und Wampersdorf, die aber in der Felixdorfer Wunschliga bleiben. Felixdorf muss hingegen aufgrund der geographischen Nähe zu Leobersdorf, Schönau und Co. in die 2. Klasse Triestingtal.

Der Verein ist mit der Entscheidung zwar nach wie vor unglücklich, wird aber von der Möglichkeit eines Einspruchs bis Donnerstag (12 Uhr) absehen, das berichtete Sportchef Franz Mathois am Mittwochvormittag der NÖN: „Es ist sinnlos. Der Verband fährt da über die Vereine drüber“, knurrt Mathois, der finanzielle Einbußen und Zuschauerschwund befürchtet: „Trotzdem wollen wir nach vorne schauen und nach den beiden Abstiegen wieder in die Spur finden“, heißt in der Triestingtal die Spitzenplätze anvisieren.

Tobias Gersch ist einer von drei Spielern, die von Neudörfl nach Felixdorf wechseln. Foto: Malcolm Zottl

Damit diese Mission gelingt, hat Felixdorf auch schon einige Transfers unter Dach und Fach gebracht. Der frühere 2. Klasse Steinfeld-Torschützenkönig Lukas Grabenwöger kommt aus Neudörfl (2. burgenländische Liga Mitte). Mit Samuel Kuk hat er einen waschechten Felixdorfer im Schlepptau. Der dritte Neudörfler der kommende Saison das Felixdorf-Trikot überstreifen wird, ist Offensivmann Tobias Gersch. Den umgekehrten Weg nimmt Christoph Grasmuck, der nach Neudörfl wechselt. Berkin Gürünlü wird den Verein (wie berichtet) Richtung Oberwaltersdorf verlassen. Die Ergänzungsspieler Sandro Pammer und Kevin Stoll gehen nach Theresienfeld.