Kennenlernen mit dem „nicht so leiwanden Andi“

Es war ein Déjà-vu: Felixdorf verliert gegen Weikersdorf wegen eines Treffers in der Schlussminute. Im Herbst war es noch ein 0:1, diesmal ein 2:3. Der Unterschied zwischen den beiden Partien: Im Herbst passte zumindest die Leistung, anders als am Wochenende. „Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel“, reflektiert Felixdorf-Coach Andreas Zöger: „Ich hatte vor allem nicht den Eindruck, dass jeder Spieler alles gegeben hat und die Zuschauer auf der Tribüne haben mir bestätigt, dass sie diesen Eindruck auch nicht hatten.“

Deshalb führte der Trainer zu Beginn der Vorbereitungswoche eine lange Aussprache mit der Mannschaft und kündigte für die weitere Trainingswoche an: „Die Spieler werden jetzt einmal den nicht so leiwanden Andi kennenlernen“, müsse sich jeder dem Ernst der Lage bewusst werden. Denn schon am Wochenende wartet auf Felixdorf das nächste Endspiel gegen Schlusslicht Zöbern. Im schlimmsten Fall könnte das rettende Ufer sechs Zähler entfernt sein. Ein Pflichtsieg? „Gewinnen hätten wir gegen Weikersdorf auch schon sollen. Wir müssen ganz einfach schnell anfangen zu punkten.“