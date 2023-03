Zwei Hoffnungsträger, eine Mission

Im Winter gab es in Felixdorf zwei Personalien, die für Aufsehen sorgten. Mit Andreas Zöger holte der Verein seinen zweifachen Meistertrainer zurück. "Ich habe schon überlegt, dass ich nichts mehr mache. Insgeheim habe ich habe gewusst, wenn ich wieder was mache, dann bei Felixdorf", freut sich der Coach wieder bei seinem Herzensverein zu sein. Die Ausgangslage ist völlig konträr wie bei seinem Abschied im Sommer 2019. Felixdorf steckt diesmal mitten im Abstiegskampf. Um den Gang in die 2. Klasse zu verhindern bekam Zöger einen echten Goalgetter: Berkin Gürünlü soll den Tabellenvorletzten mit seinen Toren doch noch in der Liga halten.

Gürünlü zeigt sich treffsicher

In der Vorsaison schoss der 31-Jährige Katzelsdorf zum Meister in der Gebietsliga und sich selbst zum Torschützenkönig. Im Herbst endete sein Engagement nach einer handfesten Auseinandersetzung im Training abrupt. In Felixdorf will der Offensivspieler wieder mit seiner Torgefährlichkeit für Schlagzeilen sorgen. In bisher neun Vorbereitungsspielen traf Gürünlü 16-mal! Alles in allem gab es in den Testspielen aber viele Aufs und Abs, unter anderem ein 1:2 gegen Lanzenkirchen (2. Klasse Wechsel) und ein 2:2 gegen Theresienfeld (2. Klasse Steinfeld). "Bisher war es durchwachsen. Ein paar Sachen funktionieren schon besser, ein paar weniger gut", sagte Zöger etwa nach dem Test gegen Ternitz. Daran hat sich nichts geändert. In den ersten beiden Runden darf sich sein Team keine Aussetzer leisten, da warten mit Weikersdorf und Zöbern gleich zwei direkte Duelle.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Süd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden