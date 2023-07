Aufsteiger Lanzenkirchen als Transferkaiser

Der prominenteste Transfer der Liga kickt künftig bei den Veilchen. Osman Ali, der sogar bei Wiener Neustadt in der Bundesliga netzte, soll für die Leuchtmann-Elf auf Torjagd gehen. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Flügelflitzer im Aufgebot von Obergänserndorf in der 2. Landesliga. Verteidiger Alois Friedrich, der schon in der Regionalliga spielte und aus Eggendorf kommt, unterstreicht die gute Transferpolitik der Lanzenkirchner. „Wir wollen versuchen, einfach mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“, legt sich Trainer Michael Leuchtmann fest.