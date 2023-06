Ex-Profi für Aufsteiger

2. Klasse Wechsel-Meister Lanzenkirchen rüstet sich für das Abenteuer in der 1. Klasse Süd. Der Leithaclub vermeldete am Samstag einen echten Krachertransfer: Osman Ali wird seine Karriere bei den Violets fortsetzen. Der flinke Offensivmann spielte in der Saison 2014/15 für den SC Wiener Neustadt in der Bundelsiga. Für FC Lustenau und Kapfnberg absolvierte Ali 80 Spiele in der 2. Liga. Nach Abstechern nach Slowenien und Ägyten hatte er noch Engagements bei Stripfing, Traiskirchen, TWL, Mannersdorf oder Schwechat. Zuletzt spielte der gebürtige Wiener für Obergänserndorf in der 2. Landesliga Ost. „Thomas Wagner (Anm.: Obergänserndorf-Trainer) hat mir die Rutsche gelegt“, erzählt Lanzenkirchen-Sportchef Gerhard Deibel: „Für uns ist dieser Transfer ein Riesenerfolg. Er ist nicht nur ein großartiger Typo, sondern auch ein toller Typ.“

Auch Wunschkandidat Puljic kommt

In Lanzenkirchen soll der 37-Jährige für mehr Torgefahr und eine bessere EfEffizienzorgen. Die selben Erwartungen hat der Verein an Sturmpartner Igor Puljic. Der 33-jährige Kroate kickte zuletzt bei Tribuswinkel (2. Klasse Triestingtal), kann aber auch auf Erfahrung in der Wiener Stadtliga (Dinamo Helfort, Wiener Viktoria) verweisen. Sportchef Deibel kennt den Angreifer noch aus seinem dreieinhalb Jahren in Oberpetersdorf (Sommer 2011 bis Winter 2014/15). „Er schon immer ein Wunschkandidat und wird uns in der Offensive viel Freude bereiten“, ist Deibel überzeugt.

Lanzenkirchen-Coach Michael Leuchtmann freut sich über seine beiden neuen Offensivwaffen: „Ich freue mich zwei erfahrene Spieler mit Qualität in meinem Team begrüßen zu dürfen. In Kombination mit Spielern, wie Leuchtmann, Schmitz und Schmidt werden wir in der Offensive viele Möglichkeiten haben.“