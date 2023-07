Friedrich kehrt in die Heimat zurück

2003 verließ der damals 14-jährige Alois Friedrich seinen Heimatverein Lanzenkirchen. 20 Jahre später kehrt er zurück als Routinier, gestandener Spieler, Institution der 2. Landesliga. Mit Bad Vöslau wurde er Meister, kickte später für Ritzing sogar in der Regionalliga, die letzten zehn Jahre verbrachte der Außenverteidiger in Eggendorf. Zuletzt war Friedrich auch Kapitän der Rotjacken, die am Ende der abgelaufenen Saison in die Gebietsliga absteigen mussten. Nun wird er gemeinsam mit Ex-Profi Osman Ali eine der Mannschaftssäulen sein, damit sich Lanzenkirchen in der 1. Klasse Süd etablieren kann. „Natürlich ein großartiger Transfer für uns. Wir freuen uns sehr, dass er uns jetzt im Herbst helfen wird“, reibt sich der Lanzenkirchner Kaderarchitekt Gerhard Deibl die Hände.

Aberl kommt, Alilovic geht

Sportchef Deibl hat aber noch einen zweiten Heimkehrer zu verkünden. Janik Aberl kehrt ebenfalls zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Die 1. Klasse Süd kennt der Tormann noch aus seiner Zeit bei Pitten. Zuletzt war er im Burgenland für Wiesen und Sigleß aktiv. Nun bildet er mit Meistergoalie und voraussichtlichen Nummer eins Patrick Janecek das Tormann-Gespann. „Wir sehen die Verpflichtung als Investition in die Zukunft. Es ist eine tolle Sache, dass wir jetzt wieder einen eigenen Tormann im Verein haben.“ Innenverteidiger Filip Alilovic verlässt den Aufsteiger währenddessen. Er heuert bei Absteiger und 2. Klasse Wechsel-Titelaspirant Bad Erlach an.