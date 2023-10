Rottensteiner neuer Lanzenkirchen-Coach

Die Antwort auf die Trainerfrage in Lanzenkirchen ist gefallen. Nach dem einvernehmlichen Abschied von Michael Leuchtmann letzte Woche will Michael Rottensteiner die Veilchen wieder aufblühen lassen.

Auf Anfrage von Sportlichem Leiter Gerhard Deibl sei für den ehemaligen Weikersdorf-Trainer sofort klar gewesen, das Amt zu übernehmen: „Ich habe es mit meiner Frau abgeklärt, aber nach einem Tag Bedenkzeit mich gleich für dafür entschieden“, verrät Rottensteiner. Manche Spieler müsse der frischgebackene Trainer erst kennenlernen, am Wochenende wartet ein schwieriges Auswärtsmatch bei Trumau. Was sind die ersten Ziele von Rottensteiner, warten die Violetten doch seit sieben Spielen auf einen Sieg? „Ich will natürlich, dass wir von hinten wieder nach vorne kommen. Außerdem haben wir daweil sehr viele Gegentore kassiert, ich möchte für eine kompaktere Defensive sorgen, die zum Erfolg führt“, steht Rottensteiner in den Startlöchern. Rottensteiner

bekommt freie HandLaut Sportchef Gerhard Deibl habe es mehrere Kandidaten für die Leuchtmann-Nachfolge gegeben. „Ich kenne Mike noch aus Weikersdorf“, weiß Deibl, was ihn bei seinem neuen Coach erwartet. „Ich glaube auch, dass er die 1. Klasse Süd gut einschätzen und uns von den letzten drei Plätzen wegführen kann. Er wird den Fußball jetzt nicht neu erfinden, aber er bekommt auf alle Fälle freie Hand.“