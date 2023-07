Am Weg zum Meistertitel ein Abstecher nach Dubai

39 Tore in 51 Spielen: Andras Dunai war in den vergangenen beiden Saisonen eine wichtige Aktie für den SC Neunkirchen. Klar, dass der Stürmer Begehrlichkeiten weckte. In der Übertrittszeit wurde der Angreifer u.a. mit den Liga-Rivalen Grimmenstein und Oberwaltersdorf in Verbindung gebracht. Am Ende entschied sich Dunai für einen Verbleib in der Bezirkshauptstadt.

„Ich liebe alles an Neunkirchen und der Vorstand wollte mich zu hundert Prozent“, war es für den Goalgetter schlussendlich eine einfache Entscheidung, obwohl in den vergangenen Monaten viel Unruhe im Verein war: „Letztes Jahr war echtes Chaos. Im Herbst waren wir in guter Form und haben viele Punkte geholt. In der Wintervorbereitung hatten wir Siege gegen Breitenau und Katzelsdorf, aber danach ist irgendwas in die falsche Richtung gegangen. Nach den ersten zwei Spielen in der Rückrunde haben wir unser Selbstvertrauen verloren. Am Ende haben wir fast noch was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Ich hoffe, dass wir das alles hinter uns lassen können.“

Dunai bei Mini-Fußball-WM im Einsatz

Obmann Dieter Leeb gab letzte Woche schon selbstbewusst den Meistertitel als Saisonziel aus. „Ja, dass hat uns der Boss auch gesagt“, grinst Dunai, der den Titel für möglich hält. „Wir arbeiten hart in der Vorbereitung, wollen gut starten und dann mit der Welle gehen.“

Dunais Torlaune ist für den Erfolg ein wichtiger Faktor, genauso wie seine Beständigkeit. In den vergangenen zwei Jahren verpasste er nur ein einziges Pflichtspiel. Das wird sich heuer ändern: „Ich bin professioneller Futsal-Spieler und Ende Oktober mit Ungarn bei der Minifußball-WM in Dubai“, wird der Knipser zumindest in den letzten beiden Spielen der Hinrunde Neunkirchen fehlen.