Aus für Rosskogler: Neunkirchen mit drittem Trainerwechsel der Saison

Das 0:0 in Scheiblingkirchen konnte Manfred Rosskogler nicht mehr retten. Zweieinhalb Stunden nach dem Schlusspfiff war der 53-Jährige nicht mehr Trainer beim Tabellenfünften Neunkirchen - das teilte ihm Obmann-Stellvertreter Günter Kautz per Telefon mit, nachdem das Aus bei einer Vorstandssitzung endgültig beschlossen wurde. Am Ende wurde Rosskogler die magere Punkteausbeute - fünf Punkte aus acht Spielen - zum Verhängnis. Neunkirchen liegt in der Frühjahrestabelle am letzten Platz.

Die Tendenz sei schon vor dem Spiel im Pittentalstadion klar Richtung Trennung gegangen, wie Kautz gegenüber der NÖN zugibt: „Wir sind danach noch einmal alle Optionen durchgegangen und sind dann zum Schluss gekommen, dass es gescheiter ist, die Notbremse zu ziehen. Natürlich wäre es noch besser gewesen ihm (Anm.: Rosskogler) die Entscheidung persönlich mitzuteilen, aber ihn gleich danach anzurufen, war, glaube ich, trotzdem eine faire Lösung.“

„Habe sicher keine schlechte Arbeit geleistet“

Rosskogler hat nicht nur mit der Art und Weise der Kommunikation, sondern vor allem mit dem Zeitpunkt der Entscheidung zu kämpfen. „Das ist nicht gut für die Mannschaft, weil es wieder Unruhe reinbringt.“ Vorwürfe macht sich der nunmehrige Ex-Coach keine: „Warum sollte ich? Es war eine Entwicklung zu erkennen. Ich habe sicher keine schlechte Arbeit geleistet. Ich habe auch in Scheiblingkirchen drei 17-Jährige eingesetzt, das muss man sich in meiner Situation erst einmal trauen.“ Rosskogler bekrittelt die Trainingsbeteiligung und die Trainingsbedingungen, insbesondere den Trainingsplatz.

Kautz meint: „Ein Trainingsplatz ist ein Trainingsplatz. Wenn es im Winter gefriert und wieder auftaut, ist der natürlich nicht im perfekten Zustand, aber alle Trainer zuvor haben das ausgehalten, mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Die Spieler nimmt der Funktionär aber sehr wohl in die Pflicht: „Wer mehr Ausreden, als Trainingsbeteiligung hat, mit dem werden wir wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht weiter machen. Da müssen sich schon die Herren Spieler an der Nase nehmen.“

Rosskogler als längstdienender Trainer der Saison

Wie es in Neunkirchen im Saisonfinale weitergeht, sprich wer die Mannschaft in den letzten fünf Spielen betreuen wird, ist offen. Laut Kautz gebe es zwei Varianten, die es intern noch abzuklären gilt. Wer am Samstag gegen Bad Erlach auf der Bank sitzt, ist also noch nicht fixiert. Fix ist hingegen, dass Manfred Rosskogler mit acht Spielen der längstdienende Neunkirchen-Trainer der Saison ist. Seine Vorgänger Harald Bock (7) und Helmut Vogel (6) waren kürzer im Amt und sein Nachfolger wird eben fünf Partien bekommen. Auf diese Statistik hätten Rosskogler und Neunkirchen aber wohl lieber verzichtet.