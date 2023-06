Der Kapitän geht von Bord: Fabio Lechner zu seinem Karriereende

Nun ist Schluss. Fabio Lechner hat die Schuhe an den Nagel gehängt. Der Neunkirchner Spielführer absolvierte gegen Sollenau seinen letzten (emotionalen) Schlussauftritt. Die gesamte Neunkirchner Familie trug weiße T-Shirt, auf denen Fabio Lechners Porträt abgebildet war. Ein Plakat zeigte die wichtigsten Karrierestationen des zentralen Mittelfeldspielers - von den Knirpsen bis nach Neunkirchen, wo er 2019 Meister der 2. Klasse Wechsel wurde. Der Abschied war für Lechner eine spezielle Geschichte: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so extrem wird. Ich möchte mich der Familie Hartberger, der Familie Bock und natürlich meiner wunderbare Frau bedanken, die das alles organisiert haben.“

Mehr Familienzeit und Kreuzbandriss

Eigentlich war Lechners Laufbahn aber im Herbst zu Ende - abrupt, ein Kreuzbandriss stoppte die Saison unerwartet, auf einmal. Der letzte Auftritt gegen Sollenau war nur eine kurze Rückkehr auf den grünen Rasen. „Es geht sich zeitlich einfach nicht mehr zu hundert Prozent aus. Meine Frau arbeitet jetzt auch mehr. Das bedeutet, dass ich ab jetzt mehr Kinderdienst habe. Das mache ich wirklich gerne. Familie steht über allem“, war das Ende der Fußball-Laufbahn für Lechner „eine sehr lang durchdachte Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist.“

Zeit in Neunkirchen war prägend

Der Beginn der Karriere lag in Gloggnitz. Über das Alpenstadion schaffte Lechner den Sprung in die Schlöglmühler Kampfmannschaft. Nach zwei Jahren in Hirschwang kickte der 31-Jährige seit 2016 in Neunkirchen. Die siebenjährige Episode bei den Bezirkshauptstädtern war auch die prägendste und erfolgreichste Zeit in Lechners Karriere. Das Highlight war freilich der Meistertitel 2019. Unvergessen bleibt aber auch die Rückrunde 2022. Vor einem Jahr legte Neunkirchen einen wahren Erfolgslauf hin und stürmte in der 1. Klasse Süd noch auf Platz zwei hinter Hirschwang. „Da waren alle Spiele extrem geil, da könnte ich nicht einmal ein besonderes hervorheben“, lacht Lechner.