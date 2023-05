Der Turnaround liegt in den Händen der Spieler

Im Herbst warf Harald Bock das Handtuch. Im Winter trennten sich Helmut Vogel und der Verein nach wenigen Wochen im gegenseitigen Einvernehmen. Es folgte eine zähe Trainersuche. Im Frühjahr kassierte Manfred Rosskogler mit seiner Mannschaft vier Niederlagen in Serie. Neunkirchen liegt damit am letzten Platz der Rückrunden-Tabelle. Es ist zweifelsohne eine turbulente Saison beim Hauptstadt-Club.

Physisch hat der SC Aufholbedarf, das war auch beim 0:1 in Felixdorf augenscheinlich. Für Rosskogler liegt der Hauptgrund dafür in Vorbereitung, die er selbst noch nicht zu verantworten hatte: „Die Trainingsbeteiligung war da schlecht. Das können wir jetzt während der Meisterschaft auch nicht mehr aufholen“, meint Rosskogler.

Obmann Leeb hält weiter an seinem Trainer fest

Vier Niederlagen in Serie? Das hat Obmann Dieter Leeb im letzten Jahrzehnt beim SC überhaupt noch nicht erlebt: „Und jetzt kommt Berndorf. Klar können wir überraschen, aber wahrscheinlich bleibt es nicht bei den vier Niederlagen“, bleibt der Vereinschef Realist, auch was den Abstiegskampf anbelangt. Weil die Nachzügler konstant punkten, beträgt der Abstand auf die Abstiegszone (bei drei Absteigern) „nur“ mehr acht Punkte. Von Horrorszenarien hält Leeb nichts: „Natürlich sind wir not amused. Die aktuelle Situation der Kampfmannschaft ist eine Katastrophe, aber die Spieler haben es selbst in der Hand den Turnaround zu schaffen.“

Am Trainersessel wird währenddessen nicht gerüttelt: „Manfred ist sehr professionell. Er hat, als er bei uns Trainer geworden ist, eine Präsentation gemacht, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Er braucht Zeit und die wird er bei uns auch bekommen“, schließt Leeb einen dritten Trainerwechsel in dieser Saison aus.