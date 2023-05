Ex-Coach Bock hilft Neunkirchen in der Not

„Es wird auf alle Fälle eine interimistische Lösung, vielleicht eine, mit der wir überraschen“, meinte Neunkirchen-Obmann Dieter Leeb am Donnerstagabend. Und es war wahrlich überraschend, wer da am Samstag in der Neunkirchner Coachingzone stand: Harald Bock ist zurück. Jener Trainer, der Neunkirchen in der Vorsaison auf Platz zwei führte und nach der sechsten Runde der laufenden Saison freiwillig den Hut nahm.

Feuerwehrmann war gleich Feuer und Flamme

Obmann-Stellvertreter Günter Kautz und Sektionsleiter Erich Baumgartner baten den Ex-Coach in der schwierigen Situation (sechs sieglose Spiele in Folge) zu übernehmen: „Für mich war es gleich ganz klar, dass ich helfe. Wenn Not am Mann ist, bin ich da. Das ist meine Mannschaft. Das sind alles super Kerl'n. Die lasse ich nicht hängen.“Der Bock-Effekt brachte auch gleich einen 2:0-Sieg gegen Bad Erlach. Ein Engagement über das Saisonende hinaus schließt der Trainer dennoch aus: „Es ist wirklich nur für diese fünf Runden.“