Historische Negativserie für Neunkirchen

Die Gegner hießen Schottwien, Grünbach und Ternitz. Das Neunkirchner Trikot trugen Spieler wie Ayhan Atabinen, Premysl Turecek und Orhan Gül. Es ist also richtig lange her, dass Neunkirchen zuletzt dreimal in Folge verlor, genauer gesagt passierte das zuletzt im Oktober 2015.

Siebeneinhalb Jahre später ist es wieder so weit. Nach den Partien gegen Pitten und Aspang verloren die Bezirkshauptstädter auch gegen Weikersdorf. „Das Ganze geht jetzt in eine Richtung, die wir alle nicht gewollt haben“, gesteht Coach Manfred Rosskogler.

Rosskogler fordert in der Lernphase Geduld

Im Frühjahr sammelte Neunkirchen in fünf Spielen erst vier Punkte. „Wir sind in einer Lernphase. Ich hatte keinen Einfluss auf die Vorbereitung, fordere andere Sachen als der Trainer zuvor“, sieht Rosskogler noch keinen Grund für Panik. „Wir haben noch gewisse Muster drinnen, wir arbeiten daran bei der Videoanalyse, beim Taktiktraining und in den Spielformen, aber es dauert.“ Dazu kamen weiterhin einige Ausfälle. Gegen Weikersdorf fehlten Robin Schanner, Dominik Slukan, Marco Gaulhofer, Dino Mesanovic. „Wir können die Ausfälle aktuell nicht kompensieren.“