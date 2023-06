Jürgen Goger wird neuer Trainer in Neunkirchen

Es war keine Überraschung mehr. Die Zeichen verdichteten sich in den letzten Tagen. Jürgen Goger, bis vor wenigen Wochen noch Trainer beim SVSF Pottschach (2. Klasse Wechsel), übernimmt das Traineramt beim SC Neunkirchen. Das verkündete der Verein am Samstagvormittag auf seiner Homepage. Bereits am Freitagabend wurde Goger der Mannschaft vorgestellt. Die Mission ist klar: Nach einer Saison mit drei Trainerwechsel soll der Heimkehrer auf Kontinuität auf der Neunkirchner Trainerbank sorgen und die Spieler aus der Nachwuchslandesliga in der Kampfmannschaft etablieren.

Heimkehrer deshalb, weil er selbst unweit vom Schlackenplatz auf die Welt kam, den Neunkirchner Nachwuchs durchlief und in der KM spielte. Seit 2009 arbeitete Goger als Trainer in Pottschach. Er fing mit der U8 an, coachte später in der Nachwuchslandesliga und am Ende etwas mehr als eineinhalb Jahre die Kampfmannschaft. „Die gesamte SC-Familie kann stolz sein dieses Neunkirchner Kind in der Heimat begrüßen zu dürfen“, freut sich Obmann Dieter Leeb.