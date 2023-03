Kein Angriff auf Hirschwang 2.0

Es war eine turbulente Off-Season beim SC Neunkirchen. Erst nach dem Ende der Übertrittszeit trennte sich der Verein von Kurzzeit-Trainer Helmut Vogel. Die Suche nach einem Nachfolger dauerte einen Monat. Manfred Rosskogler ist eineinhalb Jahre nach seinem Engagement in Willendorf zurück im Geschäft und will die Bezirkshauptstädter im Kampf um die Spitzenplätze halten: "Wir stehen in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Wir werden versuchen den Schwung aus dem Herbst mitzunehmen."

Nächster Anlauf 2024

Der Meistertitel ist für den Vize der Vorsaison und aktuell Zweitplatzierten kein ausgegebenes Ziel. "Weil mit Berndorf ein zweites Hirschwang da ist, ein übermächtiger Gegner", glaubt Obmann Dieter Leeb: "Eigentlich ist es in Neunkirchen aber immer der Anspruch Meister zu werden. In der 2. Klasse sind wir auch zweimal knapp gescheitert, bevor wir es geschafft haben", deutet Leeb eindeutig an, was für die kommende Saison das große Ziel ist. Das erste Ziel muss es aber sein, nach den turbulenten Wochen Ruhe in den Verein zu bringen. "Wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich sammeln", sagt Sektionsleiter Erich Baumgartner: "Die Liga ist aber sehr ausgeglichen. Unser Ziel ist es die Top Fünf beizubehalten", wird das Heimspiel gegen Wiesmath die erste Bewährungsprobe.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Süd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden