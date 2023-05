Leeb: „Ich wollte den Trainer stärken, das ist mir nicht gelungen“

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass Neunkirchen-Obmann Dieter Leeb Coach Manfred Rosskogler das Vertrauen aussprach. Einen Trainerwechsel vor Sommer schloss der Vereinschef damals noch aus. Am Donnerstagabend folgte die Kehrtwende. Der Vorstand entließ den Trainer fünf Runden vor dem Saisonende. „Eine blöde Geschichte“, gibt Leeb zu: „Ich wollte mit meiner Aussage vor zweieinhalb Wochen den Trainer stärken. Das ist mir offensichtlich nicht gelungen. Ich war im Vorstand aber einer der Letzten, der einen Wechsel forciert hat.“ In Wahrheit habe der Stadel schon Anfang Mai lichterloh gebrannt. Leeb habe aber noch gehofft, dass Rosskogler die Trendwende schafft.

Interimstrainer wird keine Dauerlösung

Diese blieb aus. Seit mittlerweile sechs Spielen ist der Hauptstadtclub ohne Sieg. Nach Harald Bock und Helmut Vogel ist Manfred Rosskogler der dritte Trainer, der in der laufenden Saison Neunkirchen verlässt. Wer den Tabellenfünften während der letzten fünf Runden betreut, ist noch nicht geklärt. Es gebe derzeit noch mehrere Optionen. Wer am morgigen Samstag (17 Uhr) gegen Bad Erlach auf der Bank sitzt, wird wohl erst am Samstagvormittag entschieden. Zur Dauerlösung wird der Interimstrainer keinesfalls: „Ab Sommer gehen wir neue Wege“, unterstreicht Leeb.

Neu wird auch der Trainingsplatz. Dessen Zustand Rosskogler nach seinem Abschied bekrittelte. „Der ist wirklich in einem katastrophalen Zustand“, gibt Leeb zu. Es werde einen Termin mit Stadtamtsdirektor Christian Holzer geben. Der Platz soll im Sommer saniert werden und beim Vorbereitungsstart Mitte Juli in neuem Glanz erstrahlen.