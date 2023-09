Neunkirchen auf der Suche nach der Form

Nur ein Sieg in den letzten sechs Partien, am Wochenende eine bittere 1:3-Heimpleite gegen Aufsteiger Zillingdorf. Das Schwarze am Trikot stellt aktuell das Weiße und den heiteren Saisonbeginn in den Schatten.

Neunkirchen Obmann Dieter Leeb sprach vor Saisonbeginn sogar vom Anspruch Meister werden zu wollen. „Mit diesem Kader musst du vorne mitspielen, wir als Vorstand haben unsere Hausaufgaben gemacht“, rätselt Leeb ein wenig über die Misere.

Hinzu kommt, dass Stammtorhüter Joso Kobas sich eine Sehne im Mittelfinger gerissen hat, operiert werden muss und die volle Herbstsaison ausfallen wird. Die nächsten Wochen werden nicht leichter - die Kaliber Scheiblingkirchen, Weissenbach und Wiesmath folgen. „Schlimmer kann es nicht werden, wir schlagen uns gegen Stärkere oft besser“, meint Leeb, der betont, dass Coach Jürgen Goger (noch) fest im Sattel sitzt.