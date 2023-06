Neunkirchen holt sechs Spieler aus Breitenau und einen Legionär

Neunkirchen verbreitet seinen Kader und wird dabei bei 2. Landesliga Ost-Absteiger Breitenau fündig. Der prominenteste Name, der die Steinfeld-Arena Richtung Bezirkshauptstadt verlässt ist Adhurim Hasi. Für den 27-Jährigen, der sowohl im Mittelfeld als auch auf der defensiven Außenbahn zum Zug kommt, ist es eine Rückkehr. Bereits in der Saison 2017/18 spielte Hasi für die Bezirkshauptstädter. Seine erste Rückkehr im Winter 2019/20 machte die Corona-Pandemie ein jähes Ende. Nach Stationen bei Kirchschlag, Casino Baden und eben Breitenau ist Hasi nun also erneut zurück.

Genauso wie Thomas Pröll, das Neunkirchner Eigengewächs war zuletzt Stammtormann in der Breitenauer Reserve. Nun will sich der Teenager in der Kampfmannschaft etablieren. Das selbe Ziel haben Dominik Kugler, Samuel Windisch und Lennart Schügerl, die in der abgelaufenen Saison Prölls Teamkollegen in der Breitenauer Reserve waren. Auf Erfahrung in der Breitenauer KM kann Raphael Puhr verweisen, der Youngster kam im Frühjahr in jeder Partie zum Einsatz, zweimal sogar von Anfang an.

Ex-U21-Teamkicker Talaber kommt aus Rotenturm

Während es bei dem Quintett um die Entwicklung geht, soll Attila Talaber (27). Der ehemalige ungarische Nachwuchs-Teamspieler soll die Neunkirchner Abwehr stabilisieren. „Ein großer Innenverteidiger“, schildert Sportchef Erich Baumgartner. Zuletzt warf der 1,86 große Abwehrspieler seine Wucht bei Rotenturm (2. Liga Mitte/Burgenland) in die Schlacht. Es war seine erste Station in Österreich. Zuvor spielte er unter anderem 72-mal in der zweiten ungarischen Liga.

Auf der Abgangsseite stehen neben den bereits bekannten Abgängen - Martin Skarek (Katzelsdorf), Oliver Vejnar (Weissenbach), Fabio Lechner (Karriereende) - auch fest, dass die Leihverträge mit Samet Genc und Ilyas Temel nicht verlängert werden. Mustafa Genc wird seinen Spielerpass in Neunkirchen liegen lassen, wird aufgrund seines Kreuzbandriss im Herbst aber sicher nicht spielen. Im Winter wird neu evaluiert.