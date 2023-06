Tormann „Gustl“ Skarek verlässt Neunkirchen

Herber Rückschlag in der Kaderplanung des SC Neunkirchen: Tormann Martin Skarek wird den SCN im Sommer verlassen. Skarek wechselte nach dem Meistertitel 2019 in die Bezirkshauptstadt, war seitdem der wahrscheinlich beste Schlussmann der 1. Klasse Süd.

Nun geht es für den Routinier zwei Etagen nach oben. Skarek kehrt nach Katzlesdorf (2. Landesliga Ost) zurück. Dort spielte der Handschuh bereits von 2011 bis 2017. In dieser Zeit bekam er auch seinen Spitznamen „Gustl“ verpasst, der auf die Nachnamensähnlichkeit mit dem ehemaligen Rapid-Spieler und -Trainer August „Gustl“ Skarek anspielt. Neunkirchen ist nach dem Abschied zum Handeln gezwungen. „Wir müssen etwas machen, aber einen Tormann auf diesem Niveau zu finden, wird nicht einfach“, ist sich Sektionsleiter Erich Baumgartner bewusst.

Die Tormann-Position bleibt wahrscheinlich nicht die einzige Baustelle. Dominik Slukan wird mit einem Transfer zu Ex-Verein Pottschach in Verbindung gebracht. Eine Entscheidung wird für diese Woche erwartet. Auch Andreas Staufer, Oliver Vejnar sowie die Genc-Brüder Samet und Mustafa werden mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Kapitän Fabio Lechner, der die letzten Monate mit einem Kreuzbandriss verpasste, wird seine Karriere beenden, gibt am Samstag gegen Sollenau sein Abschiedsspiel. „Der Kern soll bleiben“, wollen Baumgartner und Co den großen Umbruch verhindern.