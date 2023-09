Bangen um Joso Kobas

Der Neunkirchen-Goalie war beim 1:1 in Sollenau der tragische Held. Gleich mehrmals zeichnete sich der Torhüter, der aus der 2. Landesliga in die Bezirkshauptstadt wechselte, mit sehenswerten Paraden aus. Bei einer Flugabwehr in Hälfte eins kam Kobas jedoch unglücklich am Finger auf und fuhr nach dem Match ins Spital.

„Am Donnerstag wird ein MRT erstellt, daweil trägt er eine Schiene, sein Finger könnte gebrochen sein. Ich hoffe das Beste, er ist ein wichtiger Mann für uns“, zittert Sportlicher Leiter Erich Baumgartner um seine Nummer eins.

Außerdem wurmt Baumgartner, dass der Name des Torhüters in der Datenbank falsch eingetragen ist: „Er heißt nicht Kobas Joso, sondern Joso Kobas. Das dürfte aber schon seit einem Jahr so drin stehen und wurde aus Amaliendorf übernommen, wir konnten nichts mehr ändern“, meint Baumgartner.