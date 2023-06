Cem Atan tritt als Sollenau-Trainer zurück

Am Samstag fixierte Sollenau den Klassenerhalt. Am Montagabend verkündete Trainer Cem Atan der Mannschaft seinen Rücktritt mit Saisonende. „Wir haben unser großes Ziel – dass wir nicht absteigen – erreicht. Das ist unglaublich, aber das hat viel Kraft gekostet“, gibt Atan zu. Er ging den Sparkurs mit. Echte Krachertransfers gab es in seiner Ära nicht mehr. „Es haben sich viele Spieler sehr gut weiterentwickelt. Wir waren wie eine Familie. Diese Zeit werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen“, sagt der Ex-Profi, der nach dem Abgang von Hopi Riedl zu den Wiener Neustadt Juniors vor eineinhalb Jahren das Traineramt übernahm.

Neider eines Besseren belehrt

Im Umfeld war es aber nicht immer so harmonisch. „Sollenau hat immer Neider. Es hat Zuschauer gegeben, die nur gekommen sind, um zu sehen wie ich, Jailson oder Sollenau verlieren, aber am Ende haben wir es geschafft“, ist der Klassenerhalt für Atan auch eine persönliche Genugtuung. Zu den Vereinsverantwortlichen hatte der Trainer einen guten Draht. Das bestätigt auch Obmann Michael Kofler, der Atans Entschluss bedauert. „Es hat schon vorher Gespräche gegeben. Wir haben gewusst, dass er, sobald der Klassenerhalt geschafft ist, seinen Rücktritt publik macht.“

Der Ex-Lustenauer Jailson war für Cem Atan der verlängerte Arm am Spielfeld. Foto: Malcolm Zottl

Für die Arbeit, die er seit Jänner 2022 leistete, hat Kofler nur lobende Worte übrig: „Er hat das Bestmögliche aus der Mannschaft herausgeholt. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er sein ganzes Herzblut in diese Aufgabe gesteckt hat.“ Das emotionale Highlight für Atan und Kofler sei der 2:1-Derbysieg in Felixdorf vor wenigen Wochen gewesen. Der erste Erfolg über den Lokalrivalen seit den 1990er-Jahre.

Wer Atan auf der Sollenauer Trainerbank nachfolgt, ist noch nicht geklärt. Die Gespräche beginnen gerade. Spätestens beim Trainingsstart am 3. Juli soll ein neuer Übungsleiter am Platz stehen. Atan wird es währenddessen etwas ruhiger angehen, freut sich auf Zeit mit der Familie und möchte den A-Lizenz-Kurs absolvieren, um mittelfristig wieder ins Trainergeschäft zurückzukehren.