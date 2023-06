Christian Wolf tritt die Nachfolge von Cem Atan an

Am Mittwochabend machte Sollenau Nägel mit Köpfen. Der Trainer für die kommende Saison ist gefunden. Sein Name? Christian Wolf. Der 51-Jährige ist in der Gegend kein Unbekannter. Unter Thomas Markytan war er von 2017 bis 2019 Co-Trainer in Eggendorf (2. Landesliga Ost). Nach Markytans Aus war Wolf kurzzeitig auch Interimstrainer. Danach coachte er bis Herbst 2022 Laxenburg in der 2. Klasse Ost/Mitte. Im Frühjahr hatte Wolf zwei Engagements im Burgenland. Zunächst in der 1. Klasse Nord beim SC Eisenstadt, danach in der 2. Liga Nord beim SV Wimpassing.

In der kommenden Saison gibt der Mödlinger nun in Sollenau die Kommandos an die Seitenlinie und tritt damit die Nachfolge von Ex-Profi Cem Atan an, der sein Engagement mit Ende der abgelaufenen Saison freiwillig beendete. Obmann Michael Kofler: „Es ist jetzt doch recht schnell gegangen. Christian Wolf ist uns von vielen Seiten empfohlen worden. Er hat uns in den Gesprächen sehr überzeugt, möchte den Weg mit vielen Einheimischen und Spielern aus der Region zu hundert Prozent mitgehen. Und er möchte Fußball spielen lassen. Das war uns auch extrem wichtig.“