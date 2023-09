Erster Punkt mit Wehmut

Am Samstagabend war es endlich so weit: Die Niederlagenserie der Sollenauer war Geschichte, die Zebras erbeuteten den ersten Zähler dieser Saison gegen Neunkirchen.

Trotzdem blickt Neuzugang Tizian Schenk mit einem weinenden Auge auf das Remis: „Es hat sich immer noch wie eine Niederlage angefühlt, wir wissen was wir drauf haben, das Ergebnis passt immer noch nicht.“ Von „schlechter Chancenverwertung und reiner Kopfsache“, berichtet Schenk, der letzte Saison mit Bad Erlach ebenfalls in den Abstiegskampf schlitterte: „Hätten wir am ersten Spieltag in Lanzenkirchen nicht verloren, wäre die Verunsicherung nicht da und vielleicht alles anders verlaufen. Wir müssen das mentale Problem beseitigen und wieder gewinnen.“ In der abgelaufenen Spielzeit musste Schenks Bad Erlach den Gang in die 2. Klasse antreten, ob sein Team heuer die Kurve noch kratzen kann? „Ich bin überzeugt, dass wir einen besseren Kader als andere Teams in der Liga haben. Wenn wir das Mentale wieder in den Griff bekommen, halten wir ganz sicher die Liga.“

Unter Christian Wolf wird Schenk offensiver eingesetzt, was dem 23-Jährigen gefällt: „Ich spiele lieber im Angriff und hoffe deshalb, diese Saison mehr Tore zu schießen.“